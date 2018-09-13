فرنسية تتزوج نفسها... وتكشف سبب إقدامها على تلك الخطوة

قررت فتاة فرنسية تدعى لاتيتا نجوين، الزواج من نفسها وإقامة حفل زفاف أحلامها في جزيرة "سانتوريني" اليونانية.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، كلف الحفل 24000 يورو، وسارت صاحبة الـ38 عاما في الممر بمفردها، وتبادلت عهود الزواج مع نفسها.

وأكدت لاتيتا نجوين أنها أقدمت على تلك الخطوة، عقب أن تركها خطيبها قبل شهور قليلة من حفل الزفاف.

وكانت لاتيتا نجوين تحلم بإقامة حفل زفافها على الجزيرة اليونانية الشهيرة، منذ أن كانت طفلة، إلا أن خطيبها تركها دون أي تفسير.

وقالت العروس: "كنت أنا وخطيبي متفقين في كل شئ. أردنا أن يكون لدينا طفل بعد الزفاف وكان لدينا الكثير من الخطط. كلانا كان يريد زفافا مميزا ورائعا. كنا فخورين جدا بزواجنا من بعضنا البعض، وكنا منشغلين بالإعداد لليوم الكبير".

وأضافت: "ما زلت أشعر بألم شديد وسأظل دائما، لكن الحياة هي هدية ويجب أن أستمتع بها. أردت الزواج مني لأنني شخص مذهل وأعرف ذلك. ولا أشعر بالعار أو الخجل".

يُذكر أن حفل الزفاف حضره ثمانية ضيوف، من بينهم والديها وأختها وبعض الأصدقاء المقربين.