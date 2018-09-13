ملكة جمال الكون متهمة بالقتل العمد في دولة عربية (صور)

تسببت نهيلة إملقي، ملكة جمال الكون لعام 2018، في حادثة سير مميتة، وسط مدينة مراكش، أدت إلى وفاة طفلين وتضرر ممتلكات عامة وسط المدينة.

ووفقا لمجلة "هي"، تعيش المغربية نهيلة إملقي، في دبي وكانت في المغرب، لقضاء عطلتها السنوية.

وبعد أن قضت سهرة برفقة صديقاتها، غادرت الملهى الليلي على متن سيارتها الرباعية الدفع وهي في حالة سكر.

وصدمت ملكة الجمال شجرة كان ينام بالقرب منها طفلان مشردان، لتسقط عليهما الشجرة وتؤدي بحياتهما.

وقامت السلطات باعتقال إملقي، قبل أن تعرض على النيابة العامة، التي وجهت لها تهمة القتل.

ورفض الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، إطلاق سراح ملكة جمال المغرب، مقررا إيداعها بسجن الوداية إلى حين وصول موعد الجلسة الأولى.

يذكر أنه في حال نجاح دفاع المتهمة، إقناع القضاء المغربي بأن القتل غير عمد، قد تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم.