ملكة جمال الكون متهمة بالقتل العمد في دولة عربية (صور)

مبروك على بنت بلادكم المغربية نهيلة املقي بفوزها بلقب ملكة جمال العالم لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ اهدي هذا اللقب لبنات ولاد بلادي و ملكنا محمد سادس طول الله بعمره

A post shared by Nouhaila Barbie l نهيلة باربي (@nouhaila_barbie) on Jun 24, 2018 at 1:09pm PDT