احذر... عادة قضم الأظافر قد تؤدي إلى بتر الأصابع

تحولت عادة قضم الأظافر لدى فتاة تبلغ من العمر 20 عاما إلى كارثة محققة، حيث ذهبت في دوامة تلك العادة إلى أن أصيبت بالسرطان واضطرت إلى بتر أصبعها.

وقالت صحيفة "ذي صن" البريطانية، إن طالبة تدعى كورتني ويثورن، أصيبت بنوع نادر من السرطان في إبهامها، رجح الأطباء وقتها أن السبب وراء تلك الإصابة إدمانها لعادة قضم الأظافر بنهم، حتى أن لو أناملها تحولت إلى الأسود، حتى أصيبت بنوع نادر من سرطان الجلد.

خضعت الفتاة لأربع عمليات جراحية منذ أن تم تشخصيص حالتها بالإصابة بالسرطان، وبعد محاولات متعددة بلا جدوى اضطر الأطباء إلى بتر أصبعها، وتقول كورتني:

يداي كانت مطبقة طوال الوقت، ولا أريد أن يراها أحد ولا حتى والداي.

ورغم حالة تلك الفتاة، إلا أنه لم تجر حتى الآن دراسة أثبتت بشكل قاطع أن عادة قضم الأصابع تسبب السرطان، وتقول الطبيبة منى جوهارا، طبيبة الأمراض الجلدية في جامعة ييل، إن هذا النوع النادر من سرطان الجلد الذي أصيبت بها الفتاة، إلا أنه أكثر شيوعا لدى أصحاب البشرة الملونة.

ونهت الطبيبة عن عادة قضم الأظافر حتى وإن كانت فرص تسببها في هذا النوع من السرطان ضئيلة إلا أنها يمكن أن تسبب أنواعا أخرى من العدوى حتى وإن لم تسبب السرطان وبتر الأصابع.