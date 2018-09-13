بعد النصب عليها بهدية الـ 3 ملايين ريال... حليمة بولند تتوعد الساخرين منها (فيديو)

بعد واقعة النصب عليها بهدية باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تبلغ قيمتها 3 ملايين ريال، خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند اليوم الخميس، لكي تتوعد كل المهاجمين لها والساخرين منها.

وهددت بولند عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، بأنها ستقاضي كل من أساء لها، وكل من يروج الشائعات عنها، سواء كان داخل بلدها أم خارجه.

© Photo / Facebook/HalimaBolland أول تعليق من حليمة بولند بعد القبض على أصحاب هدية الثلاثة ملايين ريال

وغردت حليمة بولند: "سأقاضي كل من أساء وشتم، وكل من يروج إشاعات عني، سواء أكان داخل الكويت أم خارجها، من خلال ممثليني القانونيين في دول مجلس التعاون وغيرها. واللي ما ربوه أهله يربيه القانون".

ولم تكتف بولند بتهديدها، بل نشرت مجموعة من الرسائل القاسية لمنتقديها عبر صفحتها على "سناب شات"، قالت فيها: "والله العظيم هاي الحسابات والكومنتات شي يضحك، الله يشفيكن، قال انا جبت الهدية لنفسي. يا حلوين ياشطار يا أمامير، لو أنا جبت الهدية لنفسي كنت الحين بالسجن مع المجرمين اللي قفطوهم، لان هذي سيادة وامن دولة ما فيها لعب".

وأضافت: "تدرون ليش ما قاعدين تشوفون الامور بمنطقية وعقلانية؟ لان القانون يمشي على الجميع، لان هذا امن وسيادة، لا انتم ما تنظرون للامور بالمنطق، تحجبون عن عيونكم رؤية الحقيقة لان الغل والمرض للي بقلوبكم عاميكم، لانكم مشغولين بحليمة شلون راحت شلون جت. ياخي بهالوقت اللي مضيعينا علي انشغلوا بنفسكم، سووا شي ينفعكم بالحياة".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات المتواجدة حاليا في المملكة من تلقيها هدية عطور ثمينة، وكتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية، عليه فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت وأسفرت الجهود الأمنية من القبض يوم أمس الاثنين على من يقف خلف هذه العملية.

واتضح أنهم كل من: عبد الله صالح حماد المطيري ــ سعودي الجنسية، نظير نبيه هاني ــ لبناني الجنسية، متين أحمد ــ هندي الجنسية

وقد تم أثناء عملية التفتيش العثور على عدة صناديق عطور رديئة مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمون إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من جهات رسمية، طمعا في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية.

وأضافت الوكالة أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط وكشف كافة الملابسات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم وفق الأنظمة.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند نشرت على حسابها في "سناب شات"، فيديو للهدايا الثمينة، التي وصلت جناحها في مكان إقامتها في الرياض، وهي عبارة عن مجموعة عطور، من صناعة عملاق العطور في السعودية عبد الصمد القرشي. وتداول ناشطون صورة مأخوذة من مقطع الفيديو مكتوباً عليها أن الهدية مقدَّمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما أثار جدلا واسعا في المملكة.