من بينها الأسئلة... 5 علامات تكشف الكاذب

رغم التقدم التكنولوجي ووجود عدد كبير من الدراسات حول طرق كشف الكذب، إلا أنه لا توجد حتى الآن طريقة موثوقة 100% لأداء تلك المهمة، وتوصل الباحث ألديرت فريج إلى أنه يمكن كشف الكذب في المتوسط بنسبة 56.6 من الحالات.

قدم عالم النفس ريتشارد وايزمان 5 علامات يظهرها الكاذب، يمكن التعرف عليها بسهولة، وعرضتها مجلة فوكاس الإيطالية.

© Sputnik . Владимир Астапкович هكذا يؤثر الكذب على صحة مخ الإنسان

يعمد الكاذبون إلى اختلاق قصصا لم تحدث قط وهو ما يجعلهم يبعدون عن أنفسهم هذه الأكاذيب عن طريق تجنب الحديث عن أنفسهم، بمعنى أنهم لا يستخدمون ضمائر المتكلم مثل أنا ونحن بكثرة، بل يتحدثون عن أشخاص آخرين.

الإيماءات

بما أن الكذب يشكل تحديا نفسيا، فنجد أن الكاذب يحتاج إلى تركيز شديد أثناء تلك العملية، ما يجعله قليل حركة الأذرع والساقين أثناء حديثه، لذا ينبغي الانتباه جيدا إذ لاحظت على شخص قلة الحركة فجأة أثناء حديثه.

اللعثمة

بطبيعة الحال يكون الكاذب أكثر ترددا ممن يقول الحقيقة، وتجد أن لعثمة الكاذبين تكون عبارة عن تهتهة بتكرار حروف بعض الكلمات أو إطالة بعض الأحرف، أو ارتباك في ترتيب العبارات.

الوقفات

يضطر الكاذب إلى التوقف كثيرا أثناء حديثه، وذلك لأنه يكون في حاجة دائمة إلى تجميع تفاصيل القصص التي يختلقها.

الأسئلة

يمتاز الكذابون بقدرتهم على المراوغة، لذا فإنهم يتجنبون بشتى الطرق الإجابة على تساؤلات متحدثهم، كما يتجنبون طرح الأسئلة التي قد تأخذهم إلى تفاصيل جديدة قد تكشف كذبهم، لذا نجد المحققين يركزون على طرح الكثير من الأسئلة على المتهمين حول نفس المعلومة بأكثر من صيغة.