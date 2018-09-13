تعرف على موعد طرح هواتف "آيفون" الجديدة في الدول العربية

ستتوافر هواتف "آيفون" الجديدة، في عدد من الأسواق العربية، حسبما أعلنت شركة "أبل" الأمريكية.

وأشارت "أبل" في بيان لها، عبر موقعها الرسمي، أن الدولتان العربيتان اللتان سيتم طرح هاتفي "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس، في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك من بين أكثر من 30 دولة حول العالم، مع فتح باب الحجز له اعتبارا من 14 سبتمبر.

وأضافت أن الهاتفان سيتوافران في أسواق الدول الخليجية، الكويت والبحرين وعمان وقطر، ابتداءا من الجمعة 28 سبتمبر، بينما لم تحدد متى سيتم توافره في مصر.

الهواتف الجديدة فهي "آيفون إكس إس" بشاشة "أوليد" قياس 5.8 بوصة ويبدأ سعره من 999 دولار، و"آيفون إكس إس ماكس"، ويبدأ سعره من 1099 دولار بشاشة "أوليد"، قياس 6.5 بوصة، و"آيفون إكس آر" بشاشة "إل سي دي" قياس 6.1 بوصة، ويبدأ سعره من 749 دولار.

وقالت "أبل" إنها ستقوم بمنح إما مقابل مالي لمالكي هواتف "آيفون" القديمة، بعد إرسالها بالبريد للشركة، أو ستقوم بإعادة تدويرها مجانا وفقا لحالة الجهاز.

وسيتوفر برنامج تشغيل "آي أو إس 12" الجديد اعتبارا من الاثنين 17 سبتمبر.