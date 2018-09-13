الممثل هنري كافيل يرد على اعتزاله تجسيد "سوبر مان" بفيديو غامض

انتشرت تقارير، منذ أمس الأربعاء، بشأن اعتزال الممثل، هنري كافيل، تجسيد شخصية البطل الخارق الشهير "سوبر مان"، على شاشة السينما.

وزعم تقرير من مجلة "هوليوود رويبورتر"، أن قرار كافيل باعتزال الشخصية، جاء بسبب ازدحام جدول أعماله، وبسبب تعارض مواعيد تصويره لأعمال أخرى، وبسبب انشغال شركة "وارنر براذرز" بإنتاج أفلام مستقلة عن أبطال آخرين، تابعين لشركة "دي سي" للقصص المصورة، ومنهم "سوبر غيرل".

وجاء رد هنري كافيل نفسه، على تلك التقارير، بفيديو غامض، عبر حسابه على "إنستغرام"، والذي يظهر فيه وهو ينظر للكاميرا، من دون أن يتحدث، ثم يقوم برفع صندوق لدمية لـ "سوبر مان"، ثم يهبط بها لأسفل، بينما استعان في خلفية الفيديو، بالموسيقى الكلاسيكية "بلو دانوب"، ولكن بكورال من الكلاب.

أما داني غارسيا، مديرة أعمال هنري كافيل، فاعتبرت أن تقرير "ذا هوليوود ريبورتر" سابق لأوانه، وأن ملابس "سوبر مان" مازالت في دولاب ملابسه.

Be peaceful, the cape is still in his closet. @wbpictures has been and continues to be our partners as they evolve the DC Universe. Anticipate a WB statement later today. — Dany Garcia (@DanyGarciaCo) September 12, 2018

أما شركة "وانر براذرز"، فعلقت على تقرير المجلة الأمريكية، من خلال بيان رسمي، حصلت شبكة "سي إن إن" الرسمية عليه، والذي قالت فيه: "في حين لم نتخذ أي قرارات بشأن أي أفلام جديدة عن "سوبر مان"، فإننا دائما ما نكن الاحترام الكبير لهنري كافيل، ولعلاقتا الرائعة معه، وهذا لم يتغير أبدا".

وجسد هنري كافيل، شخصية "سوبر مان"، في 3 أفلام من إنتاج "وارنر براذرز"، هي "مان أوف ستيل" من إنتاج 2013، و"باتمان في سوبر مان: داون أوف جستس" عام 2016، و"جستس ليغ" من إنتاج 2017.

ويعتبر هنري كافيل هو ثالث ممثل يجسيد شخصية "سوبر مان" على شاشة السينما، من بعد الراحل كريستوفر ريف وبراندون روث.