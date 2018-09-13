بالفيديو والصور... حسناء بحواجب متصلة مصدر إلهام للآخرين

ترى عارضة الأزياء الأمريكية صوفيا هادجيبانتيلي أن ظهورها بحاجبين كثيفين متصلين يبدوان كحاجب واحد مصدر إلهام للكثيرين في جميع أنحاء العالم مشيرة إلى أنها لا تعبأ بالانتقادات الحادة التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشنت صوفيا وسما على حسابها عبر موقع "تويتر" أطلقت عليه "يوني براو موفمنت " أو (حركة الحواجب المتصلة) لكنها تلقت العديد من التعليقات السلبية التي انتقدت ظهورها بهذه الهيئة ووصفتها بالقبيحة. وفقا "رويترز".

لكن العارضة الأمريكية لم تلق بالا لتلك التعليقات السلبية وأكدت أنها تعطيها دفعة في مواجهة منتقديها.

وقالت "بالتأكيد كانت لي دوما طريقة تفكيري المختلفة فيما يتعلق بأسلوبي في ارتداء الملابس أو الشكل الذي أريد الظهور به. إن لم يكن شكل حاجباي فسيكون تسريحة شعري أو طريقة كلامي وكل هذه الأمور".

وفي المقابل تلقت صوفيا ردود أفعال إيجابية بل وداعمة لها. فقد قالت إن المزيد من الناس من جميع أنحاء العالم يخبرونها أنها كانت مصدر إلهام بالنسبة لهم.

American model Sophia Hadjipanteli is breaking beauty stereotypes & promoting body-positivity with her #unibrowmovement pic.twitter.com/5EUqovlW5W — Reuters Top News (@Reuters) September 11, 2018

وأوضحت أن مظهر الحاجبين المتصلين ليكونا كحاجب واحد يعجبها مشيرة أنها لا تتمرد على أحد.

Sophia Hadjipanteli, la modelo que es viral por romper con los cánones de belleza https://t.co/Sq5sfe7HXQ pic.twitter.com/XXicpsn0tc — Moda Belleza Deco (@feminorama) September 13, 2018

وتأمل صوفيا في استغلال عملها كعارضة أزياء للترويج لما تطلق عليه الدعوة الإيجابية إلى الجمال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.