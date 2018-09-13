شاهد... "ناسا" تنشر صورا مفزعة للإعصار فلورنس من الفضاء

ونشرت الصور الساعة 6:56 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1056 بتوقيت غرينتش)، وفقا لرويترز.
ورصدت كاميرات عالية الوضوح خارج محطة الفضاء الدولية، الإعصار فلورنس، الذي حذر خبراء الأرصاد من أنه قد يتسبب في حدوث فيضانات كارثية عبر مساحة واسعة من جنوب شرق الولايات المتحدة.
Cameras outside the space station captured new views of a somewhat weakened #HurricaneFlorence at 6:56 a.m. EDT Sept. 13 as it neared the U.S. Eastern seaboard. According to the National Hurricane Center, Florence is moving northwest with winds of 110 miles an hour. pic.twitter.com/vw2yxrhTmZ— Intl. Space Station (@Space_Station) September 13, 2018
ومن المتوقع أن يصطدم قلب الإعصار فلورنس بالساحل الجنوبي لولاية نورث كارولينا، غدا الجمعة، ثم ينحرف باتجاه الجنوب الغربي، قبل أن ينتقل إلى داخل البلاد يوم السبت 15 سبتمبر/أيلول، وهو وقت يكفي لهطول أمطار يصل منسوبها إلى متر، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.
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