شاهد... "ناسا" تنشر صورا مفزعة للإعصار فلورنس من الفضاء

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، صورا مفزعة لإعصار فلورنس، اليوم الخميس، بينما كانت تسير العاصفة البطيئة في اتجاه الشمال الغربي، بسرعة رياح بلغت 180 كيلومترا في الساعة وتقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ونشرت الصور الساعة 6:56 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1056 بتوقيت غرينتش)، وفقا لرويترز.

ورصدت كاميرات عالية الوضوح خارج محطة الفضاء الدولية، الإعصار فلورنس، الذي حذر خبراء الأرصاد من أنه قد يتسبب في حدوث فيضانات كارثية عبر مساحة واسعة من جنوب شرق الولايات المتحدة.

Cameras outside the space station captured new views of a somewhat weakened #HurricaneFlorence at 6:56 a.m. EDT Sept. 13 as it neared the U.S. Eastern seaboard. According to the National Hurricane Center, Florence is moving northwest with winds of 110 miles an hour. pic.twitter.com/vw2yxrhTmZ — Intl. Space Station (@Space_Station) September 13, 2018

ومن المتوقع أن يصطدم قلب الإعصار فلورنس بالساحل الجنوبي لولاية نورث كارولينا، غدا الجمعة، ثم ينحرف باتجاه الجنوب الغربي، قبل أن ينتقل إلى داخل البلاد يوم السبت 15 سبتمبر/أيلول، وهو وقت يكفي لهطول أمطار يصل منسوبها إلى متر، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

ولم يعد يصنف فلورنس على أنه إعصار كبير، لكنه إعصار يشكل تهديدا خطيرا للحياة والممتلكات.

© REUTERS / NASA إعصار فلورنس من تصوير وكالة "ناسا" الأمريكية