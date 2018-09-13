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22:32 13 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الإعلان عن ساعة أبل ووتش 4

    تطوير جديد لساعة "أبل"... قد ينقذ حياة الكثيرين

    © REUTERS / STEPHEN LAM
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    طورت شركة "أبل" الأمريكية، ساعتها الذكية "أبل ووتش"، في إصدارها الرابع والحديث، وأضافت لها العديد من الميزات غير المسبوقة، لتصبح جهازا طبيا.

    وأضافت "أبل" ميزات طبيبة عديدة لساعتها الذكية، أعلنت عنها أمس الأربعاء، والتي تتعلق في المقام الأول بصحة القلب والعناية به، إذ أصبحت قادرة على إجراء قراءات عالية الجودة للقلب، بفضل احتوائها على جهاز استشعار لمعدل ضرباته، بحسب "أسوشيتد برس".

    هاتف آيفون إكس آر
    © REUTERS / STEPHEN LAM
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    كما أشارت إلى أن ما يميز الساعة الجديدة هو أنها ستكون قادرة على إنذار مستخدمها، في حال لاحظت نبضات غير عادية لقلبه.

    وتستطيع "أبل ووتش 4" كذلك على أخذ تخطيط كهربائي للقلب، أو (EKG)، وهي ميزة حصلت على موافقة رسمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. 

    وستستخدم الساعة أجهزة استشعار جديدة تعمل في الخلف وعلى القرص الخاص بها، وسيفيد تطبيق جديد عليها، ما إذا كانت كل قراءة تظهر حالة طبيعية ومستقرة للقلب، أو تظهر علامات رجفان أذيني، وهو معدل ضربات القلب غير المنتظم، الذي يزيد من خطر حدوث مضاعفات في القلب، مثل السكتة الدماغية وفشل القلب.

    وأضافت شركة "أبل" في إعلانها بأمس، إنه يمكن مشاركة بيانات القلب مع الأطباء من خلال ملف (بي دي إف).

    ويرى، إيريك توبول، وهو طبيب قلب ومدير معهد "سكريبس"، خاصية (EKG) ستنقذ على الأرجح بعض الأرواح، وتمنع السكتات الدماغية، بفضل الكشف المبكر عن مشاكل القلب.

    ولكن أشارت شركة "أبل" إن ميزة (EKG) ستكون متاحة للعملاء في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي، مما يدل على أنها قد تكون غير جاهزة للإطلاق.

    لكن لا تزال تفتقر "أبل ووتش" إلى ميزتين، وهي القدرة على تحليل جودة النوم، كما أن عمر البطارية هو 18 ساعة، ما يعني أنها تحتاج إلى إعادة شحن كل ليلة.

    ومن المتوقع أن يتم بيع حوالي 48 مليون "أبل ووتش" خلال العام الحالي، في جميع أنحاء العالم، مقارنة مع ما يقرب من 1.9 مليار هاتف "آيفون"، وفقاً لشركة الأبحاث "غارتنر".

    وتم تزويد الساعة الجديدة بشاشة عرض أكبر بنسبة 30% من النموذج السابق، مع بقائها أنحف منها، وتتوافر باللون الذهبي المقاوم للصدأ.

    ومن المتوقع أن تتوافر ساعة "أبل ووتش 4" في أسواق المملكة العربية السعودية، في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، تزامنا مع طرح هواتف "آيفون" الجديدة لديها.

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    الكلمات الدلالية:
    آيفون, أخبار صحة القلب, القلب, صحة, تكنولوجيا, ساعة أبل الذكية, شركة أبل, أبل, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
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