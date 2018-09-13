"فولكسفاغن" تتوقف عن إنتاج سيارتها الأشهر

أعلنت شركة "فولكسفاغن" الألمانية، اليوم الخميس، عن أنها ستتوقف عن إنتاج سيارتها الشهيرة "الخنفساء".

وأشارت الشركة إلى أنها ستوقف خط إنتاج سيارتها الأقدم، في شهر يوليو/تموز 2019، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

© AP Photo / Rick Bowmer ألمانيا تقف في صف "فولكسفاغن" ضد فضيحة اختبارات الانبعاثات

وقالت إنها انتهت من إنتاح الجيل الثالث من سيارات "الخنفساء"، بطرحها في الأسواق لـ "إصدارات خاصة ونهائية" منها، بأسعار 23.045 ألف دولار و25.995 ألف دولار.

وتم تصنيع سيارة "الخنفساء" أو "بيتل"، في ألمانيا النازية في عام 1938، ووصلت إلى الولايات المتحدة بعد 11 عاما، وظلت تبيعها الشركة الألمانية، لمدة 30 عاما، قبل قرار وقف إنتاجها.

وأحيت شركة "فولكسفاغن" مشروع سيارة "الخنفساء" في عام 1998، وأعادت ترميمها لعام 2012، في محاولة منها لمساعدتها في جذب المزيد من المشترين.

وحصلت السيارة على سقف مسطح ونظام ملاحة.

ولم تحدد شركة "فولكسفاجن الأمريكية" ما إذا كانت ستعيد تصنيع سيارة "الخنفساء" في المستقبل، ولكنها اكتفت بالتصريح أنها لا تسعى لهذه الخطوة في الوقت الحالي.