"فولكسفاغن" تتوقف عن إنتاج سيارتها الأشهر

وأشارت الشركة إلى أنها ستوقف خط إنتاج سيارتها الأقدم، في شهر يوليو/تموز 2019، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".
وتم تصنيع سيارة "الخنفساء" أو "بيتل"، في ألمانيا النازية في عام 1938، ووصلت إلى الولايات المتحدة بعد 11 عاما، وظلت تبيعها الشركة الألمانية، لمدة 30 عاما، قبل قرار وقف إنتاجها.
وأحيت شركة "فولكسفاغن" مشروع سيارة "الخنفساء" في عام 1998، وأعادت ترميمها لعام 2012، في محاولة منها لمساعدتها في جذب المزيد من المشترين.
وحصلت السيارة على سقف مسطح ونظام ملاحة.
ولم تحدد شركة "فولكسفاجن الأمريكية" ما إذا كانت ستعيد تصنيع سيارة "الخنفساء" في المستقبل، ولكنها اكتفت بالتصريح أنها لا تسعى لهذه الخطوة في الوقت الحالي.
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