هكذا سخرت "هواوي" من هواتف "آيفون" الجديدة

ردت شركة "هواوي" الصينية، على إعلان شركة "أبل" الأمريكية عن هواتفها "آيفون" الجديدة، أمس الأربعاء.

ونشرت "هواوي" سلسلة من التغريدات الساخرة من "أبل"، عبر حساباتها على "تويتر"، والتي ألمحت فيها إلى أن "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية"، لم تقدم أي جديد لمستهلكيها عكسها، بحسب موقع "بوكيت ناو".

وفي تغريدة، تقول "هواوي": "شكرا لكم لجعل الأمور كما هي، نراكم في لندن في يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018. وأرفقت معها هاشتاغ "ذكاء أعلى".

Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/ZhZHj9Xg3s — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 12, 2018

وفي تغريدة أخرى، كتبت الشركة الصينية: "شكرا لكم على جعلنا الأبطال الحقيقيين لهذا العام، نراكم في لندن 16 أكتوبر 2018.

Thank you for letting us be the real hero of the year. See you in London.16.10.18. #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/blwOcweRj1 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 12, 2018

وفي هذه التغريدة، تسخر "هواوي" من ألوان هواتف "آيفون"، إذ غردت: "هناك شركات هواتف تلتزم بتقديم نفس الألوان التقليدية في كل عام، ولكننا نتطلع لما هو أبعد، إليكم اللون الأبيض اللؤلؤي".

Some phone companies stick to the same conventional colours every year. We look to the great beyond. Introducing Pearl White on the #HuaweiP20. pic.twitter.com/LkcmJoeSSc — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 12, 2018

​وروجت شركة "هواوي" في كل تغريداتها السابقة، لهاتفها الذكي الجديد "هواوي مايت 20"، والذي ستكشف عنه في 16 أكتوبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

ويضم الهاتف الجديد، معالج "كيرين 980"، وهو أول معالج مصنع بتقنية 7 نانوميتر، ويستند على نوى متعددة عالية الأداء "Cortex-A75" إلى جانب وحدة المعالجة العصبية من الجيل الثاني (NPU) الموجهة للذكاء الاصطناعي ومعالج رسوميات أكثر كفاءة.

© AP Photo / Manu Fernandez "هواوي" الصينية تتجاوز "آبل" من حيث مبيعات الهواتف الذكية في العالم

وسيأتي هاتف "هواوي مايت 20" مع شاشة بحجم 6.3 بوصة بنوع "أموليد"، وبدقة وضوح 2960 × 1440 بيكسل، كما سيتم دعمه بذاكرة وصول عشوائية متعددة بحجم 6 و8 غيغابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بسعة 128 و256 غيغابايت.

وتشير المواصفات أيضا بأن الهاتف سيحمل كاميرات خلفية ثلاثية بدقة 40 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيبكسل، وبكل تأكيد الكاميرات بدعم من شركة لايكا الألمانية.

أما بطارية الهاتف، فهي بسعة 4200 ميلي أمبير/ساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع، وسيعمل الهاتف على نظام التشغيل "أندرويد باي 9.0".

وأعلنت شركة "أبل" الأمريكية، أمس الأربعاء، عن طرحها لثلاثة هواتف "آيفون" جديدة، هي "إكس إس" و"إكس إس ماكس" و"إكس آر".