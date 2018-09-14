بالفيديو...العثور على أجزاء طبق طائر في القطب الجنوبي

الاكتشاف هو عبارة عن أقراص، تشبه أجزاء طبق طائر، وفقا للاختصاصيين بالأجسام الغريبة.

عثر الاختصاصيون بالأجسام الغريبة على جسم غريب في القطب الجنوبي وتم تحديده على أنه أجزاء طبق طائر.

ورصد الخبراء "قرصين غريبين" على صور الأقمار الصناعية، ويعتقدون أن الكائنات الفضائية تركتها. وقد تم العثور على هذا الجسم في الأنهار الجليدية. ونشرت لقطات فيديو على اليوتيوب.

وأبلغ الاختصاصيون بالأجسام الغريبة الأمريكيون أن القرصين موجودان على بعد 6 كيلومترات عن محطة مهجورة.

واتفق مستخدمو الإنترنت مع المتخصصين وخلصوا إلى أن الأقراص الغامضة يمكن أن تكون جزءًا من "مشروع سري للكائنات الفضائية"، وفقا لموقع Express.