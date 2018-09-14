علميا... هاتف "آيفون إكس إس" الأنسب للنساء

ولكن قد تساعد الملحوظة التالية، على اختيار هاتف "آيفون" الأنسب، وفقا لمعايير علمية، والمتعلقة بسراويل الجينز للنساء، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.
ووفقا لاستنتاجات الموقع، فإن جيوب السراويل الجينز النسائية في المتوسط، أقصر بنسبة 48٪ وأضيق بنسبة 6.5% من سراويل الجينز الخاصة بالرجال.
وصحيح أن الرجال أكبر حجما عادة من النساء، لكن الموقع قاس 80 سروال جينز، تميزت بحزام مقاسه 32 بوصة، وهذا يعني أن جميع هذه الجينزات كانت مصنوعة لتناسب نفس الحجم.
وبهذه المعادلة السابقة، فإن الموقع يشير إلى أن أنسب هاتف "آيفون" بالنسبة للنساء، من بين الهواتف الثلاثة الجديدة، هو "آيفون إكس إس" الذي يبلغ طول شاشته 5.8 بوصات، مقارنة بهاتف "آيفون إكس إس ماكس"، الذي يمتلك حجم شاشة طولها 6.5 بوصة.
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