علميا... هاتف "آيفون إكس إس" الأنسب للنساء

هناك العديد من النساء في الوقت الحالي في حيرة من أمرهن، بشأن استقرارهن على أي من هواتف "آيفون" الجديدة، التي أعلن عنها هذا الأسبوع، من أجل شرائه أو استبداله بهاتفهن القديم.

ولكن قد تساعد الملحوظة التالية، على اختيار هاتف "آيفون" الأنسب، وفقا لمعايير علمية، والمتعلقة بسراويل الجينز للنساء، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

© REUTERS / STEPHEN LAM تعرف على موعد طرح هواتف "آيفون" الجديدة في الدول العربية

وبحسب ما أكده موقع " ذا بودنغ " الأمريكي، فإن 40% فقط من جيوب المرأة الأمامية يمكن أن تتناسب تماما مع جهاز مثل "آيفون إكس"، ولا ينخفض ​​هذا العدد إلا فيما يخص "سامسونغ غالاكسي" و"غوغل بيكسل"، ما بين 5 و20%.

ووفقا لاستنتاجات الموقع، فإن جيوب السراويل الجينز النسائية في المتوسط، أقصر بنسبة 48٪ وأضيق بنسبة 6.5% من سراويل الجينز الخاصة بالرجال.

وصحيح أن الرجال أكبر حجما عادة من النساء، لكن الموقع قاس 80 سروال جينز، تميزت بحزام مقاسه 32 بوصة، وهذا يعني أن جميع هذه الجينزات كانت مصنوعة لتناسب نفس الحجم.

وبهذه المعادلة السابقة، فإن الموقع يشير إلى أن أنسب هاتف "آيفون" بالنسبة للنساء، من بين الهواتف الثلاثة الجديدة، هو "آيفون إكس إس" الذي يبلغ طول شاشته 5.8 بوصات، مقارنة بهاتف "آيفون إكس إس ماكس"، الذي يمتلك حجم شاشة طولها 6.5 بوصة.