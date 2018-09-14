شخص يبلغ من العمر 100 عام يكشف برنامج حياته اليومية

احتفل المعمر البريطاني ليزلي هيمان، في الثاني من أيلول/ سبتمبر، بعيد ميلاده المئة، كاشفا عن برنامج حياته اليومي.

ويقول هيمان، والذي كان يعمل خبازا في مقاطعة سومرست البريطانية، إن سر عمره الطويل هو عدم تخليه عن الحلوى، وفقا لصحيفة "مترو".

وتقول زوجته: "إنه نشيط للغاية وما زال يعمل في البستنة، إنه شخص رائع". ولهيمان ثلاثة أبناء وخمسة أحفاد وعشرة أطفال من أحفاده.

وذكرت الصحيفة: "سر الصحة الجيدة التي يتمتع بها هيمان هي "الشهية الجيدة"، ولم يتذكر يوما أنه نسي تناول الحلوى بعد العشاء، بالأخص فطيرة التفاح وكعكة البسكويت وكعكات الشوكولاتة".

وبدأ حبه للحلوى في سن الثانية عشر، بحكم عمله مع والده في المخبز، وشارك هيمان في الحرب العالمية الثانية ونجا من الموت بأعجوبة في العام 1942 من قصف الدبابات، وفور انتهاء الحرب رجع هيمان لمزاولة عمله في المخبز.