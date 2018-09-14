بيان من السعودية بشأن أضرار الهيل

ذعر وقلق انتشر بين السعوديين، بعد أن أفادت تقارير، خلال الأشهر الماضية، أن نبتة الهيل سامة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وله تأثيرات سلبية على صحة الإنسا.

ولأن الهيل منتشر بشكل كبير في الكثير من أطعمة دول الخليج العربي، فقد حرصت السعودية على الرد على هذه التقارير.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الجمعة، في بيان لها، أن استخدام الهيل لإضفاء نكهة على الطعام والشراب أو للتزيين آمن وغير ضار.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الهيل من البهارات، ويستخدم مع الأغذية والمشروبات لإعطائها نكهة مميزة أو للتزيين، وهو آمن للاستهلاك لهذا الغرض.