بيان من السعودية بشأن أضرار الهيل

ولأن الهيل منتشر بشكل كبير في الكثير من أطعمة دول الخليج العربي، فقد حرصت السعودية على الرد على هذه التقارير.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الهيل من البهارات، ويستخدم مع الأغذية والمشروبات لإعطائها نكهة مميزة أو للتزيين، وهو آمن للاستهلاك لهذا الغرض.
استخدام الهيل لإضفاء نكهة على الطعام والشراب أو للتزيين آمن وغير ضار #الغذاء_والدواء#الغذاء_والدواء_تحارب_الإشاعات pic.twitter.com/DBZe1WtbZc— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 14, 2018
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