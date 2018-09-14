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00:37 15 سبتمبر/ أيلول 2018
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    بنظرة سريعة... كيف يكشف "لسانك" عن حالتك الصحية

    © Photo / Pixabay
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    لا يقضي البعض منا وقتا طويلا في فحص لسانه، ولكن يمكن لنظرة سريعة أن تكشف عن أشياء مفاجئة عن حالتك الصحية العامة، وفقا للطبيبة الصينية الأسترالية وافيني هولاند.

    وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، هناك مجموعة كاملة من المعلومات التي يمكن استخلاصها من "قراءة اللسان" الحجم، الملمس، اللون، والشكل. 

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    © Fotolia / Aleksandar Mijatovic
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    ونقلت الصحيفة عن وافيني هولاند، قولها إنه يمكن استخلاص الكثير من المعلومات من حجم وملمس ولون وشكل اللسان.

    وأوضحت أن هناك "مخططا للسان"، يتم تقسيمه لأجزاء ترتبط كل منها مع أعضاء أخرى من الجسم، مما يسهل الكشف عن علامات المرض.

    وأوضحت هولاند أن لون اللسان الطبيعي هو الوردي أو الأحمر الفاتح، تغطيه طبقة بيضاء، لافتة إلى أنه قد يميل إلى اللون الأرغواني قليلا خلال فترة الحيض عند الإناث.

    ويمكن أن يكون لون اللسان شاحبا في حال كان هناك نقص في الفيتامينات أو المعادن في الجسم، وهو أمر منتشر بين أولئك الذين يعانون من فقر الدم.

    أما في حالة تحول اللسان إلى اللون الأحمر، فإن هذا قد يشير إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب الحمى، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم المرتبطة بانقطاع الطمث.
    وأكدت هولاند على أن "اللسان المنتفخ" يمكن أن يشير إلى نقص في المغذيات والسوائل بالجسم، في حين أن اللسان الرقيق يشير إلى الجفاف.

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    وأضافت، إذا كان اللسان يحتوي على طبقة بيضاء رقيقة، فهذا يعتبر صحيا وطبيعيا، لكن إذا لم تكن هناك طبقة، فقد يدل هذا إلى الجفاف.

    ونوهت إلى أن اللسان الأصفر الجاف يشير إلى الحرارة بالجسم، وكلما كان اللون أكثر شدة، كلما كانت حرارة الجسم مرتفعة، وهذا يمكن أن يعني وجود التهاب في الجسم أو تراكم بكتيري أو اختلالات أخرى.

    أما في حالة كان اللسان رماديا أو مائلا إلى السواد، فإن هذا يشير إلى "الركود" في تدفق الطاقة والدم والسوائل في الجسم.

    يمكن للسان الذي يحتوي على نتوءات أو شقوق، أن يكشف أيضا عن مجموعة من المشاكل الصحية المحتملة.

    ويتم تشخيص النتوءات على اللسان تبعا لمكان وجودها وما تبدو عليه بشكل محدد، فعلى سبيل المثال، قد يكون وجود نتوء على مقدمة اللسان علامة على عدوى بكتيرية أو فيروسية أو حتى رد فعل تحسسي محتمل للأدوية.

    فيما تشير الشقوق العميقة في المركز، إلى أن المريض عرضة لمشاكل بالجهاز الهضمي، في حين أن القروح يمكن أن تشير إلى وجود خلل في الجسم.

    أما اللسان المعروف بـ "اللسان الجغرافي"، الذي تشكل الطبقة البيضاء على سطحه أشكالا تشبه "الرُقع"، فيمكن أن يعني وجود حرارة في المعدة، والتي قد تظهر على شكل ارتجاع المريء.

    كما يشير اللسان الذي يحتوي على نتوءات في طرفه الخارجي، إلى احتباس السوائل في الجسم.

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