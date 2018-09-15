السعودية تستقر على أول فيلم عربي سيعرض في سينماتها

تستعد صالات السينما في المملكة العربية السعودية، لاستقبال أول فيلم عربي سيعرض على شاشاتها، بعد أن تم رفع حظر طويل عنها، امتد لأكثر من 30 عاما.

وأعلن الفنان المصري، تامر حسني، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن أحدث أفلامه السينمائية "البدلة"، سيكون أول فيلم معروض في السينمات السعودية.

وسيعرض الفيلم في السعودية، ابتداءا من 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، في سينما "فوكس" الرياض بارك.

وعرض فيلم "البدلة" في موسم عيد الأضحى هذا العام، ويشارك في بطولته المذيع، أكرم حسني، صاحب الشخصية الهزلية "سيد أبو حفيظة"، وأمينة خليل، وماجد المصري، وحسن حسني، ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد جمال العدل.

وتدور أحداث فيلم "البدلة"، حول تامر حسني الذي يتلقى دعوة لحضور دعوة لحفل تنكري، فيقرر ارتداء بدلة زي الشرطة، وهو ما يتسبب في وقوعه في أزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة.

وبحسب إعلان رئيس غرفع صناعة السينما، فاروق صبري، لبرنامج "عرب وود" على فضائية "روتانا سينما"، فإن فيلم "البدلة" تصدر إيرادات شباك التذاكر خلال موسم عيد الأضحى، محققا 24 مليونا و414 ألف جنيه.

يذكر أن تامر حسني أحيا حفله الغنائي الأول في السعودية، في شهر مارس/آذار.