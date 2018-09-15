بالفيديو... فنانة كويتية تبكي خادمتها بسبب هدية غير المتوقعة

فاجأت الفنانة الكويتية، هنادي الكندري، خادمتها، بهدية غير متوقعة، احتفالا بعيد ميلادها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو شاركته هنادي الكندي، عبر حسابها الخاص على "سناب شات"، وهي تهدي مديرة منزلها، عقدين من الذهب، ما جعل الأخيرة تبكي فور رؤيتها للهدية.

يذكر أن هنادي الكندري تعرضت للإصابة في حلقة السبت 2 يونيو/حزيران، من برنامج المقالب الرمضاني، "رامز تحت الصفر".

وأصيبت الكنداري في رأسها، بعد وقوعها من على الزلاجة، قبل إجرائها لقاء مع لاعب الكرة المصري المعتزل، مجدي عبد الغني في الاستوديو.

وكانت هنادي الكندري، أهدت هدية باهظة الثمن لزوجها المخرج محمد الحداد، بمناسبة عيد ميلاده، في شهر فبراير/شباط.