بالفيديو... فنانة كويتية تبكي خادمتها بسبب هدية غير المتوقعة

View this post on Instagram

@dr_mshaher #هنادي_الكندري تهدي خادمتها ذهب بمناسبة عيد ميلادها.. ،. لحقوو افضل علاج امريكي🇺🇸لتساقط الشعر ومعالجة الشعر التالف والمتقصف مجاناً😍👇 ‎، ‏@ihairarabia ‏@ihairarabia. ✔كتبي تم عشان اقبل الاضافة😍

A post shared by دكتورة مشاهير خبلة💉😂 (@dr_mshaher) on Sep 14, 2018 at 2:24pm PDT