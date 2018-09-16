تسجيل
15:36 16 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    الشيوخ الخمسة

    شباب القلب... 50 عاما من رحلات "الشيوخ الخمسة" على شواطئ مصر

    © Sputnik . Mohamed Hemida
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بعيدا عن صخب الحياة وزحامها، قرروا أن يقضوا بعض الأيام برفقة بعضهم البعض وقضاء "المصيف" بشكل مغاير.

    خمسة من الرجال أصغرهم سنا يبلغ 55 عاما، بينما تخطى الأكبر سنا الـ 70 عاما.. قادهم عزمهم وحرصهم على علاقة الترابط والأخوة والاستمتاع بإجازة الصيف إلى الشهرة وشاشات التلفزيون، وحديث الصحف العالمية، بفضل الإيجابية الكبيرة التي عكستها عدة صور التقطها لهم أحد المصورين خلال وجوده في القرية السياحية في مرسى مطروح شمالي مصر.

    الشيخوخة
    © RIA Novosti . Alexander Makarov
    دراسة: الشيخوخة تبدأ من سن الـ 25
    في البداية، قال علي أحمد، ويعمل مصور، لـ "سبوتنيك": إن الصدفة البحتة قادته إلى توثيق تلك اللحظات، وإنه كان محظوظا بلقاء الخمسة رجال.

    ويضيف علي أنه أثناء جلوسه في شرفة الشقة بالقرية السياحة بمرسى مطروح، شاهد 5 رجال جاوزوا سن الـ 50، وتظهر عليهم علامات الشيب، إلا أنهم يفعلون ما يعجز عنه الشباب، وأنه تحدث إلى رفاقه بأنه يتمنى أن يبقوا على العهد بهذا الشكل، وتدوم الصداقة بينهم حتى إذا أصبحوا شيوخا.

    وأثناء متابعة علي لمباراة مصر والنيجر في المساء، والتي فاز فيها المنتخب المصري 6-صفر، وجدهم خلفه بجانب بعضهم البعض، وهم يتبادلون الأحضان والتهنئة بحماس، فقرر التعرف عليهم وبعد ذلك طلب توثيق تلك اللحظات، على أن يقوم بتصويرهم في صباح اليوم التالي.

    ويستطرد أنه لم يكن أن يتخيل أن يؤدوا هذه الحركات الشبابية، وأن لياقتهم كانت مبهرة بالنسبة له، وكذلك ردود أفعالهم والألعاب التي قاموا بها، خاصة وأن سنهم يفترض ألا يساعدهم على ذلك، إلا أنهم أثبتوا أن اللياقة والروح الرياضية قادرة على فعل المعجزات، وأنه شاهد بينهم الكثير من الحب والتعاون بشكل لم يره من قبل بين رجال في هذا السن.

    قائد المجموعة 5

    يوسف عبد العزيز (71 عاما)، طبيب أسنان هو قائد "المجموعة 5"، الذي تحدث لـ "سبوتنيك" عن تفاصيل رحلته هو وأعضاء المجموعة.

    يقول يوسف إنه دائما ما ينظم الرحلات والجولات السياحية منذ أن كان في الجامعة، ويدرك مدى أهميتها في توطيد العلاقات بين الأهل والأصدقاء، وأن المجموعة تضم ثلاثة أشقاء، هو وأخويه، بالإضافة إلى شقيقين آخرين، تربط بينهم جميعا علاقة صداقة، لدرجة كبيرة تدفعهم دائما إلى الحفاظ على طقوس الحياة المختلفة، بما فيها الترفيه وتبادل الزيارات، وغيرها من الأعمال المشتركة.

    أول امرأة فى العالم معدلة جينيا لا تصيبها الشيخوخة أبدا
    zdravnews.ru
    دواء جديد للتخلص من مظاهر الشيخوخة
    ويوضح يوسف أن الصدفة قادتهم للتعرف على المصور الذي طلب منهم توثيق اللحظة، وأنهم سعداء بروح الشباب، وأنهم على الرغم من عدم استجابة زوجاتهم إلى الذهب إلى المصيف، قرروا أن يذهبوا دون الأبناء أو زوجاتهم، وأنهم اتفقوا على قيام كل منهم بمهمة ما، منهم من تولى إعداد الطعام، وآخر مسؤول عن المصروفات، وآخر عن ترتيب الوقت، وأن المهام كانت ناجحة بقدر كبير أضاف إلى المناخ المزيد من الاستمتاع.

    وشدد على أنه بإمكان الشباب والشيوخ الاستماع بالرحلات وقضاء الأوقات بصحبة بعضهم البعض، وأن مثل هذه الرحلات تكون لهذا طقوسها الخاصة، التي تعود على النفس بالإيجابية الكبيرة وتساهم في التصرف بمزيد من الحرية وعدم التقيد بأشياء أخرى كالرحلات المشتركة.

    وأكد يوسف على أنه يقوم بتنظيم الرحلات بين الحين والآخر برفقة الأشقاء والأصدقاء إلى مناطق مختلفة في مصر، وأن الأشقاء الذين كانوا برفقته ذهبوا معه إلى بعض الأماكن قبل 50 عاما.  

    وتضم المجموعة، يوسف عبد العزيز (71 عاما)، وكابتن عادل عبد العزيز (68 عاما)، وهو مدرب كرة في نادي سموحة، وحسن عبد العزيز (65 عاما) مهندس مدني، وكابتن محمد عبد الرزاق (65 عاما) ألعاب قوى، وحمدي عبد الرزاق (55 عاما)، ويعمل مدرس رياضيات. 

    انظر أيضا:

    علاج جديد للقضاء على الشيخوخة
    ما سر تباطؤ معدل الشيخوخة في أمريكا
    "الحضور" يكافح الشيخوخة والمرض... الخطوة السادسة نحو "قوة اللحظة"
    دراسة: الشيخوخة تبدأ من سن الـ 25
    تعرف على النظام الغذائي الذي يقاوم الشيخوخة
    الكلمات الدلالية:
    شيوخ, أخبار مجتمع, شباب, مجتمع, منوعات, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نائب رئيس شركة آبل للتسويق، فيليب شير، يعرض هواتف آيفون الجديدة
    "آبل" تطرح ثلاثة موديلات جديدة لهاتفها الذكي "آيفون"
    كابتن ترامب
    كابتن ترامب
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك