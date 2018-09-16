شباب القلب... 50 عاما من رحلات "الشيوخ الخمسة" على شواطئ مصر

بعيدا عن صخب الحياة وزحامها، قرروا أن يقضوا بعض الأيام برفقة بعضهم البعض وقضاء "المصيف" بشكل مغاير.

خمسة من الرجال أصغرهم سنا يبلغ 55 عاما، بينما تخطى الأكبر سنا الـ 70 عاما.. قادهم عزمهم وحرصهم على علاقة الترابط والأخوة والاستمتاع بإجازة الصيف إلى الشهرة وشاشات التلفزيون، وحديث الصحف العالمية، بفضل الإيجابية الكبيرة التي عكستها عدة صور التقطها لهم أحد المصورين خلال وجوده في القرية السياحية في مرسى مطروح شمالي مصر.

© RIA Novosti . Alexander Makarov دراسة: الشيخوخة تبدأ من سن الـ 25

في البداية، قال علي أحمد، ويعمل مصور، لـ " سبوتنيك ": إن الصدفة البحتة قادته إلى توثيق تلك اللحظات، وإنه كان محظوظا بلقاء الخمسة رجال.

ويضيف علي أنه أثناء جلوسه في شرفة الشقة بالقرية السياحة بمرسى مطروح، شاهد 5 رجال جاوزوا سن الـ 50، وتظهر عليهم علامات الشيب، إلا أنهم يفعلون ما يعجز عنه الشباب، وأنه تحدث إلى رفاقه بأنه يتمنى أن يبقوا على العهد بهذا الشكل، وتدوم الصداقة بينهم حتى إذا أصبحوا شيوخا.

وأثناء متابعة علي لمباراة مصر والنيجر في المساء، والتي فاز فيها المنتخب المصري 6-صفر، وجدهم خلفه بجانب بعضهم البعض، وهم يتبادلون الأحضان والتهنئة بحماس، فقرر التعرف عليهم وبعد ذلك طلب توثيق تلك اللحظات، على أن يقوم بتصويرهم في صباح اليوم التالي.

ويستطرد أنه لم يكن أن يتخيل أن يؤدوا هذه الحركات الشبابية، وأن لياقتهم كانت مبهرة بالنسبة له، وكذلك ردود أفعالهم والألعاب التي قاموا بها، خاصة وأن سنهم يفترض ألا يساعدهم على ذلك، إلا أنهم أثبتوا أن اللياقة والروح الرياضية قادرة على فعل المعجزات، وأنه شاهد بينهم الكثير من الحب والتعاون بشكل لم يره من قبل بين رجال في هذا السن.

قائد المجموعة 5

يوسف عبد العزيز (71 عاما)، طبيب أسنان هو قائد "المجموعة 5"، الذي تحدث لـ "سبوتنيك" عن تفاصيل رحلته هو وأعضاء المجموعة.

يقول يوسف إنه دائما ما ينظم الرحلات والجولات السياحية منذ أن كان في الجامعة، ويدرك مدى أهميتها في توطيد العلاقات بين الأهل والأصدقاء، وأن المجموعة تضم ثلاثة أشقاء، هو وأخويه، بالإضافة إلى شقيقين آخرين، تربط بينهم جميعا علاقة صداقة، لدرجة كبيرة تدفعهم دائما إلى الحفاظ على طقوس الحياة المختلفة، بما فيها الترفيه وتبادل الزيارات، وغيرها من الأعمال المشتركة.

ويوضح يوسف أن الصدفة قادتهم للتعرف على المصور الذي طلب منهم توثيق اللحظة، وأنهم سعداء بروح الشباب، وأنهم على الرغم من عدم استجابة زوجاتهم إلى الذهب إلى المصيف، قرروا أن يذهبوا دون الأبناء أو زوجاتهم، وأنهم اتفقوا على قيام كل منهم بمهمة ما، منهم من تولى إعداد الطعام، وآخر مسؤول عن المصروفات، وآخر عن ترتيب الوقت، وأن المهام كانت ناجحة بقدر كبير أضاف إلى المناخ المزيد من الاستمتاع.

وشدد على أنه بإمكان الشباب والشيوخ الاستماع بالرحلات وقضاء الأوقات بصحبة بعضهم البعض، وأن مثل هذه الرحلات تكون لهذا طقوسها الخاصة، التي تعود على النفس بالإيجابية الكبيرة وتساهم في التصرف بمزيد من الحرية وعدم التقيد بأشياء أخرى كالرحلات المشتركة.

وأكد يوسف على أنه يقوم بتنظيم الرحلات بين الحين والآخر برفقة الأشقاء والأصدقاء إلى مناطق مختلفة في مصر، وأن الأشقاء الذين كانوا برفقته ذهبوا معه إلى بعض الأماكن قبل 50 عاما.

وتضم المجموعة، يوسف عبد العزيز (71 عاما)، وكابتن عادل عبد العزيز (68 عاما)، وهو مدرب كرة في نادي سموحة، وحسن عبد العزيز (65 عاما) مهندس مدني، وكابتن محمد عبد الرزاق (65 عاما) ألعاب قوى، وحمدي عبد الرزاق (55 عاما)، ويعمل مدرس رياضيات.