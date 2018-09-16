توزيع أموال على المارة في دبي... والشرطة تحقق (فيديو)

وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، أنه جاري متابعة وتحديد هوية الشخصين.
وتابع أنه يبدو أن الشخصين من الجنسية الآسيوية، وظهر في الفيديو وهما يقومان بتوزيع أموال نقدية على المارة بالشارع في دبي.
بالفيديو..توزيع أوراق نقدية على المارة في دبي..والشرطة تدرس#الكويت #دبى #الامارات pic.twitter.com/2BiSLGoZmT— جريدة الجون (@aljonenews) September 16, 2018
وأوضح المصدر أن الشرطة الإماراتية اطلعت على الفيديو، وأنها تدرسه في الوقت الراهن، بعدما انتشر المقطع على شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى تناقله دون أن تتضح حقيقته.
وظهر في الفيديو رجلان يرتديان الزي الخليجي التقليدي ويوزعان الأوراق النقدية على المارة، في منطقة يبدو أنها جميرا بيتش ريزيدنس بدبي، والتي تعد من أهم المقاصد والوجهات السياحية بالإمارة.
وقال الرجلان للمارة إن الأوراق النقدية مقدمة كهدايا من رجل أعمال ومستثمر إماراتي معروف.
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