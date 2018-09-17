"سوق الحريم" في إسطنبول... روائح تثير شهية المارة

يقع "سوق الحريم" على بعد مئات الأمتار فقط، من مسجد الفاتح في مدينة إسطنبول، حيث تنبعث منه روائح تثير شهية المارة، وتجمع بين عراقة التراث القديم ومظاهر الحضارة الحديثة.

© AFP 2018 / SEZAYI ERKEN حاكم إسطنبول يعلن الإفراج عن معظم المحتجزين بالمطار ويمثل "سوق الحريم" مركزا فريدا تجتمع فيه أنواع مختلفة من الأكلات الشهية، التي تنتشر رائحتها في كل أنحاء المكان، وكأنها عروض منفردة لأنواع الأطعمة، التي تشتهر بها العديد من المدن التركية ، بحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول" التركية السبت 15 سبتمبر/أيلول، التي أشارت إلى أن تاريخ السوق يرجع إلى زمن الدولة العثمانية.

ويحتوي السوق على عشرات المطاعم، التي تقدم وجبات من أبرز المدن التركية الحاضرة بأكلاتها في السوق مثل "أديمان"، "سيعرت"، "ماردين"، "ديار بكر"، "بيتليس"، و"موش"، إضافة إلى أنواع أخرى من الأكلات العثمانية، التي انتشرت في منطقة شرق البحر المتوسط.

ولفتت " الأناضول " إلى أن تسمية السوق بهذا الاسم، ترجع إلى أن النساء في زمن الدولة العثمانية ، كن يشترين أكثر أغراض المنازل من هذا السوق، مشيرة إلى أن الاسم ظل على ما هو عليه حتى اليوم الحالي.

سوق الحريم بإسطنبول.. أكلات تركية بنكهة تاريخيةhttps://t.co/7TAC8JAQjQ pic.twitter.com/sph2KmeRUM — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) September 16, 2018

ولا يحتوي السوق على أبنية مرتفعة أو جديدة، وتظهر فيه لمحات التاريخ العثماني القديم، من خلال المطاعم والدكاكين والمساجد، ويقع بجانب سور "بوزدغان" التاريخي الشهير، الذي يرتفع لنحو 15 مترا، بعرض مترين، حيث يجلس الزوار بعد تناول الطعام بجانبه على مقاعد خشبية بسيطة، لتناول الشاي والقهوة، في عشرات المقاهي التاريخية التي تجمع بين كبار السن والشباب.