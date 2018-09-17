بالصورة... إنتاج آيفون "إكس إس ماكس" من الذهب الخالص... السعر خيالي

اعتادت شركة "آبل" في السنوات الأخيرة مفاجأة عملائها بالأسعار المبالغ فيها لهواتف آيفون، إلا أن هواتف آيفون ذهبت أخيرا إلى ما هو أبعد من ذلك بالكشف عن نسخة من الذهب الخالص لأحدث هواتفها XS Max.

كانت آبل قد أطلقت، الأسبوع الماضي، أحدث هواتفها XS Max بسعر بلغ 1449 دولار، وهو السعر الذي رآه الكثير من العملاء مبالغ فيه.

وذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية إن شركة Brikk، المختصة في إنتاج نسخ فاخرة من الأجهزة الذكية، أنتجت سعر هاتف آيفون XS Max مصنوعا من الذهب الخالص بلغ سعره 72626 جنيها استرلينيا أي ما يعادل 95091 دولار أمريكي.

A solid gold #iPhoneXS Max is being sold — and its price tag makes the usual £1,449 seem cheap https://t.co/pRu2pjLGSF pic.twitter.com/iUgwupMXYo — Smarter Pocket (@Smarter_Pocket) September 17, 2018

​

في سياق آخر، فتحت شركة "آبل" باب الحجز المسبق لشراء اثنين من هواتفها الجديدة iPhone XS و XS Max بعد الإعلان عن مميزاتها.

وجاءت المملكة العربية السعودية من بين الدول التي فتحت بابا الحجز المسبق للهاتفين وإعلان الأسعار، في ظل توقعات من الشركة بأن يسجل الهاتفان أعلى مبيعات في تاريخها، بحسب موقع عربي تك.

ومن المنتظر بدأ "آبل" بشحن الهواتف التي يتم حجزها لتسليمها للمستخدمين بعد أسبوع من اليوم السبت 15 سبتمبر/ أيلول، وسيكون للسعودية الأولوية في تلك الحجوزات المسبقة ووفقا للأسعار التالية.