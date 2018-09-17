متحف روسي يسعى لشراء عصا سحرية "مصرية" بـ88 ألف دولار

جمع متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة، أكثر من 4.1 مليون روبل [ما يعادل 59 ألف دولار] من أجل شراء عصا سحرية من العصور المصرية القديمة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لمتحف بوشكين، اليوم الاثنين، في بيان إن "المتحف استطاع جمع أكثر من 4.1 مليون روبل [ما يعادل 59 ألف دولار]". ومن أجل شراء العصا هناك حاجة إلى 6 ملايين روبل [ما يعادل 88 ألف دولار].

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وأعلن متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة في موسكو، قبل احتفاله بعيد ميلاده الـ 106، البدء بجمع التبرعات لشراء العصا السحرية المصرية، وهي تحفة تذكارية فريدة للفن المصري القديم من المملكة الوسطى (القرن الثامن عشر — القرن التاسع عشر قبل الميلاد) من مجموعة الآثار القديمة لكيريل دانيلي، لتصبح من مقتنياته النادرة.

وتُعد العصا السحرية هي واحدة من العينات النادرة من الحرف الفنية المصرية القديمة. ولا توجد في المتاحف العالمية والمجموعات الخاصة سوى 240 عصا وبعض الأجزاء منها.

وتم صناعة معظمها في تقنية الحفر وفقط حوالي عشرة مغطاة بشكل النحت الغائر. والعصا المحفوظة بشكل جيد من المجموعة الخاصة تنتمي إلى عينات مماثله.

العصا التي يرغب متحف بوشكين في الحصول عليها، تأتي من مجموعة من القطع الأثرية، بما في ذلك الآثار المصرية القديمة، التي جمعها الجراح الأسترالي هارلي باكستر.

وبعد وفاة الجامع في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، تم بيع جميع المعروضات من قبل دار المزادات "موسغرين أوكيشنس" في مدينة ملبورن أستراليا. ومنذ عام 2010 انتقلت ملكيتها لدانيلي.