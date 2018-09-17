يخت لملياردير إماراتي يرسو في أحد الموانئ التركية

ويعتبر هذا اليخت من أغلى يخوت العالم وتقدر قيمته بـ286 مليون دولار.
ويبلغ طوله 110 أمتار، وهو مؤلف من 4 طوابق، ويحتوي منصة لهبوط طائرة هليكوبتر، وحوض سباحة، وأحواض استحمام ساخنة في كل غرفة، وغرفا لتناول الطعام، وقاعة اجتماعات، ومركزا للياقة البدنية، بالإضافة إلى مكتبة.
ويعتبر عبد الله الفطيم، رجل الأعمال والملياردير الإماراتي، صاحب مجموعة "الفطيم" التي تضم نحو 40 شركة، وقدرت مجلة "فوربس" ثروته بـ1.65 مليار دولار. واحتل المركز الرابع في دولة الإمارات والمركز 703 عالميا ضمن قائمة "فوربس لأثرياء العالم لعام 2018".
أغلى_8_يخوت_في_العالم يخت راديانت"، يمتلكه "عبد الله الفطيم"، ويبلغ سعره 286 مليون دولار، ويبلغ طوله 360 قدماً pic.twitter.com/vg548lGWwN— عمان فـالكــون (@Oman_Falcon) February 19, 2014
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