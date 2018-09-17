يخت لملياردير إماراتي يرسو في أحد الموانئ التركية

وصل يخت لأحد رجال الأعمال، الملياردير الإماراتي عبد الله الفطيم، اليوم الاثنين، إلى ميناء "بودروم" في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا ليرسو هناك.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court يخت محمد بن سلمان يرسو على سواحل "نيوم" (صورة)

ويحمل اليخت الفاخر اسم "Radiant" ويرفع علم جزر "كايمان"، بحسب ما نقله "ترك برس"

ويعتبر هذا اليخت من أغلى يخوت العالم وتقدر قيمته بـ286 مليون دولار.

ويبلغ طوله 110 أمتار، وهو مؤلف من 4 طوابق، ويحتوي منصة لهبوط طائرة هليكوبتر، وحوض سباحة، وأحواض استحمام ساخنة في كل غرفة، وغرفا لتناول الطعام، وقاعة اجتماعات، ومركزا للياقة البدنية، بالإضافة إلى مكتبة.

ويعتبر عبد الله الفطيم، رجل الأعمال والملياردير الإماراتي، صاحب مجموعة "الفطيم" التي تضم نحو 40 شركة، وقدرت مجلة "فوربس" ثروته بـ1.65 مليار دولار. واحتل المركز الرابع في دولة الإمارات والمركز 703 عالميا ضمن قائمة "فوربس لأثرياء العالم لعام 2018".