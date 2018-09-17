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20:14 17 سبتمبر/ أيلول 2018
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    شركة أبل

    "أبل" تطلق نظام تحديثها "آي أو إس 12" خلال ساعات... يحمل ميزة ينتظرها الجميع

    © REUTERS / STEPHEN LAM
    منوعات
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    تستعد شركة "أبل" الأمريكية خلال الساعات القليلة القادمة، لطرح نظام تحديثها الجديد "آي أو إس"، على هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد"، وسط توقع الكثير من عملائها بأن يحمل العديد من المفاجآت لهم.

    ويتضمن نظام تحديث "آي أو إس" الجديد، العديد من الميزات، منها التي ينتظرها غالبية عملاء الشركة، وهي زيادة سرعة جميع الأجهزة القديمة، التي تدعم النظام الحالي "آي أو إس 11"، بل وتحسين أدائها، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

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    © Sputnik . Vitaliy Belousov
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    ومن بين الأجهزة التي ستكون متوافقة مع التحديث الجديد، "آيفون 5 و6 و7 و8"، و"آيفون إس إي"، و"آيباد برو" و"آيباد ميني 4"، و"آيباد ميني 3" و"آيباد إير 2" و"آيباد إير" و"آيباد تاتش".

    وكان الكثير من عملاء "أبل"، قد اشتكوا خلال الشهور الماضية، من بطء أجهزتهم، بل واتهموها بأنها تتعمد ذلك، من أجل إجبارهم على شراء أجهزتها الجديدة.

    كذلك هناك ميزة "سكرين تايم"، والذي سيعرض أمامك المدة التي كنت تستخدم فيها التطبيقات على هاتفك، خاصة إذا كنت قلقا من استخدام واحدا منها أكثر من اللازم، مثل "فيسبوك"، ومع تلك الميزة يمكنك تعيين "مؤقت"، حتى لا يفتح التطبيق بعد فترة استخدام محددة مسبقا في يوم واحد.

    كما قامت "أبل" من خلال تحديث "آي أو إس 12" الجديد بتحسين الإخطارات، إذ ستتمكن الآن من تجميعها وإزالتها من الشاشة بشكل أسرع، بدلا من إغراق شاشة القفل بكميات كبيرة من الرسائل والإخطارات.

    كذلك هناك تطبيق "ستوكس"، الذي أعيد تصميمه بالكامل، وأصبح أكثر فائدة لمراقبي السوق العاديين، فهو يتيح لك تتبع محفظتك كما كان من قبل، ولكن سيعرض أيضا أخبار جميع الشركات التي تتبعها، كذلك سيمكنك النقر على سهم للاطلاع على البيانات القديمة.

    ميزة أخرى يحملها "آي أو إس" 12، وهي "ميموجي"، والتي تتيح لك إنشاء "نسخة رقمية متحركة من نفسك"، فهي تشبه كثيرا "أنيموجي"، المتوافرة على "آيفون إكس"، ولكن "ميموجي" ليست مدعومة من قبل الأجهزة التي ليس لديها "بصمة وجه".

    ولم تنسى "أبل" مساعدها الصوتي "سيري" في نظام تحديثها الجديد "آي أو إس 12"، إذ تم تحسينه باختصارات جديدة، كما سوف يتيح لك  إنشاء أوامر مخصصة له، فمثلا سيكون قادر على فتح تطبيق "الأخبار" عندما تأمره بأ "التحقق من الأخبار".

    ويمكن تحميل نظام تحديث "آي إو إس 12"، باتباع الخطوات الثلاثة البسيطة التالية:

    1- افتح الإعدادت

    2- اضغط على "جنرال"

    3- اضغط على "Software Update"، ومن هناك ستجد توافر النظام الجديدة على جهازك، لكي تضغط عليه، وتبدأ في عملية تحميله.

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