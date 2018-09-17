أول صورة رسمية لواكين فينيكس في شخصية "الجوكر"

كشف المخرج الأمريكي، تود فيليبس، عن أول صورة للممثل واكين فينيكس، من فيلمه الجديد عن "الجوكر"، ألد أعداء البطل الخارق "باتمان".

وشارك فيليبس، صورة لفينيكس، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، وكتب معها "آرثر"، وهو اسم الشخصية التي يجسدها الممثل الأمريكي في الفيلم، قبل أن يصبح في هيئة "الجوكر" الشهيرة.

ووصفت شركة "وارنر براذرز" فيلم "الجوكر"، بأنه "استكشاف لرجل تجاهله المجتمع، كما أنه ليس دراسة شخصية شجاعة فحسب، بل هو أيضا رواية تحذيرية واسعة بشكل كبير".

ووفقا لمجلة "فارايتي" الأمريكية، فإنه جاري التفاوض مع الممثل الأمريكي، روبرت دي نيرو، من أجل المشاركة في فيلم "الجوكر"، والذي ستكون شخصيته من أبرز العوامل التي ساهمت في خلق الشرير الأكثر جموحا في تاريخ القصص الهزلية.

وكانت صور قد انتشرت خلال الأيام الماضية لواكين فينيكس، والتي يظهر فيها فاقدا للكثير من الوزن، استعدادا لتجسيد "الجوكر" في الفيلم الجديد.

DC Comics literally just told people to stop idolizing the Joker #Batman #DontBeJohnny https://t.co/GHwtNscuBX pic.twitter.com/k13GX7goTc — HitFix on UPROXX (@HitFixUPROXX) February 1, 2016

ومن المتوقع أن يطرح فيلم "الجوكر" الجديد، من بطولة واكين فينيكس، بالسينمات في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

يذكر أن شخصية "الجوكر"، جسدها على شاشة السينما قبل واكين فينيكس، الممثلين جاك نيكلسون والراحل هيث ليدجر وجاريد ليتو.