القائمة الكاملة لجوائز "إيمي"... "لعبة العروش" يتصدر وممثل يفوز لأول مرة في الـ72 من عمره

شهد حفل إعلان جوائز "إيمي" التلفزيونية، مساء الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، تصدر مسلسلي "لعبة العروش" (Game Of Thrones"، و"السيدة ميسل الرائعة" (The marvels Mrs. Maisel).

فاز مسلسل "لعبة العروش" (جيم أوف ثرونز) بجائزة أفضل مسلسل درامي كما حصل مسلسل "السيدة ميسل الرائعة" (ذا مارفليس ميسز ميسل) على جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

© AP Photo / J. Emilio Flores/Invision for the Television Academy "لعبة العروش" يتصدر ترشيحات جوائز "إيمي" العالمية

كما شهد الحفل فوز الممثل هنري وينكلر، بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسله الكوميدي "باري"، للمرة الأولى في حياته رغم أن عمره 72 عاما، بعد ترشيحه لجائزة إيمي ثلاث مرات من قبل.

ونال وينكلر الجائزة أمس الاثنين عن دوره كمعلم في المسلسل التلفزيوني (باري) الذي يقوم ببطولته بيل هادر وهو من إنتاج شبكة (إتش.بي.أو).

واشتهر وينكلر بأداء شخصية فونزي في مسلسل "الأيام السعيدة" (هابي دايز) التي منحته ثلاثة ترشيحات لجوائز إيمي في السبيعنات لكنه لم يفز بها قط. وانتهى المسلسل في عام 1984 بعد تثبيت شخصية "فونزي" كواحدة من الشخصيات التلفزيونية الأكثر شهرة.

وعند صعوده على المسرح، أمس، قال مازحا إنه كتب كلمة الشكر لمنحه الجائزة منذ "43 عاما" عندما تم ترشيحه لأول مرة لجائزة إيمي عن دوره في مسلسل "الأيام السعيدة".

© AP Photo / Chris Pizzello السيدة ميسل الرائعة - جوائز إيمي

وجاءت قائمة جوائز إيمي على النحو التالي:

— أفضل مسلسل كوميدي: السيدة ميسل الرائعة.

— أفضل مسلسل درامي: لعبة العروش.

— أفضل سلسلة محدودة: اغتيال جياني فريساتشي: قصة الجريمة الأمريكية

— أفضل ممثلة كوميدية: راشيل بروزنان (السيدة ميسل الرائعة).

© AP Photo / Chris Pizzello جوائز إيمي

— أفضل ممثل كوميدي: بيل هيدر (باري).

— أفضل ممثلة درامية: كلير فوي (ذا كراون).

— أفضل ممثل درامي: ماثيو رييس (ذا أمريكانز).

— أفضل ممثلة درامية مساعدة: ثاندي نيوتاون (وست وورلد).

— أفضل ممثل درامي مساعد: بيتر دينكلاج (لعبة العروش).

— أفضل ممثل كوميدي مساعد: هنري وينكلر (باري).

— أفضل ممثلة كوميدية مساعدة: أليكس بورستين (السيدة ميسل الرائعة).

— أفضل ممثلة لمسلسلات محدودة: ريجينا كينغ (سبع ثوان).

© AP Photo / Chris Pizzello جوائز إيمي

— أفضل ممثل لمسلسل محدود: دارين كريس (اغتيال جياني فريساتشي: قصة الجريمة الأمريكية).

— أفضل ممثلة مساعدة لمسلسل محدود: ميريت ويفر (الملحد).

— أفضل ممثل مساعد لمسلسل محدود: جيف دانييلز (الملحد).

— مسلسل منوعات: ساترداي نايت لايف

— مسلسل منوعات حواري: لاست ويك تونايت ويث جون أوليفر.