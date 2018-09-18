كشف جديد... الإنسان القديم استوطن السعودية

ووفقا لصحيفة "مكة"، شمل المسح الميداني للبعثة الجبال المحيطة بالخرج، والجبال المطلة على وادي نساح، وجزءا من الجبال المطلة على وادي ماوان، وعين فرزان، والجبال المطلة على بلدة الشديدة.
وتضمنت الآثار المكتشفة كسر أوان فخارية عادية ومزججة باللون الأخضر الغامق والأخضر العشبي، ومجموعة من كسر الأساور المصنوعة من عجينة الزجاج والمطعمة بعجائن ذات ألوان أخرى، مثل الأصفر والأحمر والأزرق.
كما عثر على كسر أواني الحجر الصابوني الرمادي، والتي يبدو أنها أجزاء من مسارج وأوان صغيرة.
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