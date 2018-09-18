كشف جديد... الإنسان القديم استوطن السعودية

كشفت بعثة سعودية فرنسية مشتركة للتنقيب عن الآثار، عن مواقع يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريبا في عدد من الجبال في جنوب الرياض.

ووفقا لصحيفة "مكة"، شمل المسح الميداني للبعثة الجبال المحيطة بالخرج، والجبال المطلة على وادي نساح، وجزءا من الجبال المطلة على وادي ماوان، وعين فرزان، والجبال المطلة على بلدة الشديدة.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev روسيا...اكتشاف آثار أقدم من الأهرامات المصرية بألف عام

وتم الكشف عن مواقع تعود للعصر الحجري القديم في محافظة الخرج يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريبا، وهي المرة الأولى التي تكتشف فيها مواقع من فترة العصر الحجري القديم في محافظة الخرج ، إضافة إلى مواقع تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى.

وتضمنت الآثار المكتشفة كسر أوان فخارية عادية ومزججة باللون الأخضر الغامق والأخضر العشبي، ومجموعة من كسر الأساور المصنوعة من عجينة الزجاج والمطعمة بعجائن ذات ألوان أخرى، مثل الأصفر والأحمر والأزرق.

كما عثر على كسر أواني الحجر الصابوني الرمادي، والتي يبدو أنها أجزاء من مسارج وأوان صغيرة.