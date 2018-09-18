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17:12 18 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الإعلامية السعودية لجين عمران

    أول تعليق من إعلامية سعودية شهيرة بعد رواج فيديو راقص ومسرب لها

    © Photo / instagram.com/lojain_omran
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    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإعلامية سعودية وهي ترقص، تم تسريبه من إحدى المناسبات الخاصة، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

    تظهر الإعلامية السعودية، لجين عمران، وهي ترقص على أنغام أغنية مصرية في صالة أفراح نسائية، ما سبب حالة من الجدل على مواقع التواصل، ما بين مؤيد ومعارض لرقصها.

    وفي أول تعليق لها، على رواج رقصها على شبكة الإنترنت، عبرت لجين عمران عن غضبها من تسريب الفيديو، ومن حالة الجدل الكبيرة الذي أثاره الفيديو الخاص بها.

    وأوضحت لجين عمران في سلسلة من التغريدات: "‏الحمد لله لست مهتمة بكلام ناس تنتظر الزلة لأنني لم أفعل ما هو خارج إطار طقوسنا الخاصة في أعراسنا بالسعودية. كل البنات والسيدات يرقصن براحتهن كونه عرسا نسائيا من دون رجال. لكن ما أزعجني ان أهل الزفاف نبهوا في أكثر من مرة بالميكروفون إلى أن التصوير ممنوع ومع ذلك حصل التصوير. والله عيب".

    ونوهت عمران في تغريدة أخرى، أنها لا تتكلم عن حساب الفنانة السعودية وعد فحسب، قائلة: "أنا لا أتكلم فقط عن حساب وعد، لأن وعد سلمت لأحداهن التصوير وصورت كل شيء على المسرح من دون أن تعود لوعد ودون علمي، ولما علمت مباشرة طلبنا من وعد حذفه ولم تقصر، حذفته فوراً، لكن هناك نساء أخريات من المدعوّات صوّرن ونشرن متعمدات الإساءة، لن أقول الله يسامحهن لأنهن لا يستحقن! لكنني أقول حسبي الله الوكيل فيهن وما هن محللين ليوم الدين".

    وأفصحت لجين عمران لإحدى المغردات، بأن من قصد الإساءة إليها، وتشويه صورتها، "شخصية مجهولة موجودة بين المدعوات، هدفها الإساءة لي بنشر وإرسال المقطع كل مكان"، مشيرة إلى "أنها تراقب حاليا من بعيد ردة الفعل ولن تكشف عن نفسها كي لا أرفع عليها دعوى. لكنني أقول لها حسبي الله ونعم الوكيل كل يوم ولن أسامحك".

    ​وحرصت لجين عمران على توجيه الشكر لكل الداعمين لها، بعد تعرضها لـ"إساءة مقصودة" وغردت: "‏الله لا يحرمني من هذا الدعم والمحبة، وفعلاً المواقف تكشف لك قيمة الناس من حولك، وهذه القيمة غالية عندي لا تقدر بثمن، كمية المحبة والثقة والتشجيع التي لمستها أسعدتني وملأت قلبي حب، شكراً للجميع على الرقي والذوق".

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