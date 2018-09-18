أول تعليق من إعلامية سعودية شهيرة بعد رواج فيديو راقص ومسرب لها

تظهر الإعلامية السعودية، لجين عمران، وهي ترقص على أنغام أغنية مصرية في صالة أفراح نسائية، ما سبب حالة من الجدل على مواقع التواصل، ما بين مؤيد ومعارض لرقصها.

وفي أول تعليق لها، على رواج رقصها على شبكة الإنترنت، عبرت لجين عمران عن غضبها من تسريب الفيديو، ومن حالة الجدل الكبيرة الذي أثاره الفيديو الخاص بها.

يخرب بيتك يا لجين عمران مثقفه وجميله وشخصيه حلوه وتعرف ترقص و كل شي حلو فيها pic.twitter.com/A2eZiaDaeQ — رود (@rrchaerin_) September 18, 2018

وأوضحت لجين عمران في سلسلة من التغريدات: "‏الحمد لله لست مهتمة بكلام ناس تنتظر الزلة لأنني لم أفعل ما هو خارج إطار طقوسنا الخاصة في أعراسنا بالسعودية. كل البنات والسيدات يرقصن براحتهن كونه عرسا نسائيا من دون رجال. لكن ما أزعجني ان أهل الزفاف نبهوا في أكثر من مرة بالميكروفون إلى أن التصوير ممنوع ومع ذلك حصل التصوير. والله عيب".

ونوهت عمران في تغريدة أخرى، أنها لا تتكلم عن حساب الفنانة السعودية وعد فحسب، قائلة: "أنا لا أتكلم فقط عن حساب وعد، لأن وعد سلمت لأحداهن التصوير وصورت كل شيء على المسرح من دون أن تعود لوعد ودون علمي، ولما علمت مباشرة طلبنا من وعد حذفه ولم تقصر، حذفته فوراً، لكن هناك نساء أخريات من المدعوّات صوّرن ونشرن متعمدات الإساءة، لن أقول الله يسامحهن لأنهن لا يستحقن! لكنني أقول حسبي الله الوكيل فيهن وما هن محللين ليوم الدين".

وأفصحت لجين عمران لإحدى المغردات، بأن من قصد الإساءة إليها، وتشويه صورتها، "شخصية مجهولة موجودة بين المدعوات، هدفها الإساءة لي بنشر وإرسال المقطع كل مكان"، مشيرة إلى "أنها تراقب حاليا من بعيد ردة الفعل ولن تكشف عن نفسها كي لا أرفع عليها دعوى. لكنني أقول لها حسبي الله ونعم الوكيل كل يوم ولن أسامحك".

بكل بساطة حبيبتي لأن أهل العرس قالوا بالمايكرفون ممنوع التصوير فأخذت راحتي على الآخر

..

و الأهم إني لما رقصت تحاشيت النظر للمعازيم و نظراتهم لي

لأنها تحرجني كثير بالذات ان غالبيتهم ما أعرفهم!!

لذلك ما كنت أعرف إن في وحده وقاحتها سمحت لها تصور https://t.co/UnwsYP2FXh — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 17, 2018

هي شخصية مجهولة موجودة بين المعازيم ما أعرفها!!!

و متأكدة إن هدفها الإساءة لي بنشر و ارسال المقطع كل مكان و إنها تراقب حاليا من بعيد ردة الفعل و ما راح تكشف عن حالها عشان ما ارفع عليها قضية



بس أقول لها حسبي الله ونعم الوكيل كل يوم و ما أحللك و لا أسامحك https://t.co/MTsyu1MRVT — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 17, 2018

التصوير كان في زواج نسائي بالسعودية مو الإمارات https://t.co/2P694il3dv — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 17, 2018

هذا الي حصل معاي اليوم بالضبط حبيبتي

..

صديقة لي في الرياض ما كانت حاضرة الزواج و لا حتى معزومة!!!

أرسلت مقطع لي غير إلي مع الفنانة وعد تقول لي:- خلي بالك في أحد صورك و مرسول على قروب البنات

هنا و من النوادر جدا فقدت أعصابي 😤😤😤

و تحسبت من قلب https://t.co/uCVqe40yLs — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 17, 2018

الله يسلمك شكرا

..

و بخصوص إلي صوروني داخل عرس الحريم من غير علمي و أخترقوا خصوصيتي و خصوصية أهل العرس



ما راح أقول الله يسامحهم 🚫 لأن ما يستحقون!!!



لكن بقول حسبي الله.. حسبي الله.. حسبي الله و نعم الوكيل فيهم و ما هم محللين ليوم الدين https://t.co/8KTMFp2fsP — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 17, 2018

الحمدلله مو مهتمة لكلام ناس تنتظر الزلة

..

لأن ما عملت شي خارج إيطار طقوسنا الخاصة في أعراسنا بالسعودية

..

كل البنات و السيدات يرقصون براحتهم كونه عرس نسائي ما فيه رجال

..

لكن الي أزعجني ان اهل العرس كذا مرة بالمايكرفون نبهوا ان التصوير ممنوع و مع ذلك صوروا!!!!

والله عييييب https://t.co/b8eN1ZbOBZ — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 17, 2018

انا ما أتكلم فقط عن حساب وعد

لأن وعد سلمت وحده التصوير و صورت كل شي على المسرح من غير ما ترجع لوعد و دون علمي

..

و لما عرفت مباشرة طلبنا من وعد تحذفه

و ما قصرت حذفته على طول

..

لكن في ناس ثانية من المعازيم صوروا و نشروا متعمدين الإساءة



هذول أتحسب عليهم كل يوم و ما راح أحللهم https://t.co/tVbq88hs37 — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 17, 2018

​وحرصت لجين عمران على توجيه الشكر لكل الداعمين لها، بعد تعرضها لـ"إساءة مقصودة" وغردت: "‏الله لا يحرمني من هذا الدعم والمحبة، وفعلاً المواقف تكشف لك قيمة الناس من حولك، وهذه القيمة غالية عندي لا تقدر بثمن، كمية المحبة والثقة والتشجيع التي لمستها أسعدتني وملأت قلبي حب، شكراً للجميع على الرقي والذوق".