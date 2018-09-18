بالفيديو والصور... فتاة سعودية تتألق بالملاكمة وتدرب 25 شابة

اقتحمت مجموعة من الشابات السعوديات عالم الملاكمة، حيث يتم تدريبهن على يد فتاة في قاعة للملاكمة بأحد الأندية الرياضية المتخصصة في مدينة الخبر.

وبحسب صحيفة "صدى" السعودية، قالت المدربة فاطمة النعيمي، إنها عشقت الفنون الرياضية، وأحبت رياضة الملاكمة، وانتسبت إليها وثابرت في تدريبات مكثفة لتتقدم فيها باختلاف برامجها ومستوياتها حتى أصبحت أول سعودية تحصل على ماستر في برنامج "Pink Gloves Boxing".

بالفيديو: سعودية تقتحم عالم الملاكمة وتدرب الفتيات عليها.. تعرف على قصتها! https://t.co/ITAsszXuy9 pic.twitter.com/tsyRBHSxgl — مشاهد (@MashahidNP) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وأضافت أنها تنتقل بين مدينتي الخبر وجدة لتعلم الشابات معها في حصص رياضية متخصصة للملاكمة وقواعد رياضة الملاكمة، ليصبحن فيما بعد مدربات محترفات، ومن أجل الدفاع عن أنفسهن.

بالصور والفيديو.. فتاة سعودية تتألق في ” الملاكمة ” وتنتهي من تدريب 25 شابة https://t.co/gS7elFMKMM pic.twitter.com/tdPPoriC65 — عز السعودية (@3zsacom) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وتابعت: المتدربات تتنقل في مراحل تعلم قوانين وقواعد الملاكمة، مرورا بالتدريب وانتهاء بتقديمها على أرض المنافسة، بعد أن انتهت من تدريب 25 شابة أتقن فن الملاكمة، بحسب فيديو بثته "العربية نت".