بالفيديو... ماكينات بالعملة المعدنية توفر شريك الحياة

تعددت استخدامات ماكينات التوزيع الإلكتروني، ما بين المشروبات الغازية وغيرها من الحلوى والسلع الأخرى، إلا أن رجل أعمال من هونغ كونغ قرر أن يضيف إلى ذلك استخداما فريدا من نوعه.

وقال موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي إن رجل الأعمال "بين تانغ" صمم ماكينة تعمل بالعملة المعدينة مقابل تقديم شريك الحياة عن طريق تنظيم مقابلة شخصية، وأطلق على هذه الماكينة اسم "كبسولة القدر".

وتتلخص الفكرة في ماكينة تقدم كبسولة بلاستيكية ملونة، عند إدخال عملة معدنية فيها، وتحتوي الكبسولة بداخلها على قصاصة مدون عليها بيانات الاتصال بشخص أعزب يبحث هو الآخر عن شريك حياة، وذلك في مقابل ما يعادل 2 يورو للكبسولة الواحدة.

ونقل تانغ الفكرة إلى هونغ كونغ بعد أن حققت شعبية واسعة في تايوان. ويترك الراغبون في الحصول على شريك الحياة بياناتهم الشخصية في الكبسولة، مثل عمرهم وطولهم ووزنهم وهواياتهم المفضلة، ونبذة مختصرة عن حياتهم.