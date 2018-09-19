غوغل: تأخر الرد على الرسائل النصية لأكثر من 20 دقيقة "وقاحة"

وخرج العلماء من أبحاثهم حول ظاهرة الانزعاج من تأخر الرد على الرسائل بوضع قواعد لإتيكيت المراسلة الإلكترونية النصية، والتي نصت على أن تأخر الرد على الرسائل لمدة تتجاوز العشرين دقيقة يعد وقاحة، على حد وصف الباحثين، حسبما ذكر موقع fortune.
ومن بين المشاعر المزعجة التي يسببها التفاعل المتواصل للمستخدمين مع هواتفهم، القلق والتوتر الناتج عن التواصل عن طريق الرسائل بين الأصدقاء والمعارف، إذ أن كل المشاركين في الدراسة عبروا عما ينتابهم من قلق وتوتر متزايد في الفترة ما بين إرسال واستقبال الرسائل النصية، إذ أن تأخر تلقي الرد على الرسائل يعد مؤشرا سلبيا عن أهمية المعارف لدى بعضهم البعض.
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