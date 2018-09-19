أنشأه الفاطميون وأعاد بناءه العثمانيون... ترميم مسجد سارية الجبل في قلعة صلاح الدين

قال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، إن لهذا المسجد أهمية أثرية وتاريخية خاصة باعتباره أحد المساجد المشيدة في العصر الفاطمي وتم تجديده في العصر العثماني على طراز عمارة هذا العصر.
وأوضح سنبل أن أعمال الترميم شملت الترميم المعماري والدقيق للمسجد، وانها بدأت أواخر شهر أغسطس/ آب حيث تم إزالة طبقات الملاط الحديثة والمتهالكة بواجهة المبنى والموجودة منذ أعوام سابقة تمهيدا لإعادتها بنفس المواصفات الأثرية وطبقا لمحددات المواثيق الدولية.
وأشار سنبل إلى أنه خلال فك وإحلال الثريا الموجودة بالقبة الرئيسيّة للمسجد؛ وبعد إزالة طبقات الصدأ الموجودة عليها ظهرت الزخارف النحاسية المكفتة بالفضة وهي تحمل كتابات تقرأ باسم السلطان حسن، بالإضافة إلى الكشف عن زخارف هندسية في أماكن متفرقة بالثريا.
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