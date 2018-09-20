بالفيديو... لحظة سقوط لوح زجاجي عملاق من ناطحة سحاب

A glass panel of a skyscraper fell to the ground when a journalist was doing a live report in Shenzhen, China. #TyphoonMangkhut pic.twitter.com/BalvOhawP2— China Xinhua News (@XHNews) September 19, 2018
وسقط اللوح الزجاجي على بعد بضعة أمتار من صحفي كان يبث تقريرا مصورا على الهواء مباشرة لتغطية مستجدات إعصار مانجوت.
وصرح عاملون في موقع الحادث بأن لوحا زجاجيا آخر كان قد سقط في وقت سابق، وأنهم كانوا يتوقعون سقوط ألواح أخرى من ناطحة السحاب ذاتها، وهو ما حدث أمام الكاميرات على الهواء مباشرة.
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