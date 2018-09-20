بالفيديو... لحظة سقوط لوح زجاجي عملاق من ناطحة سحاب

عرضت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط لوح زجاجي ضخم من أعلى ناطحة سحاب، كان جزءا من واجهتها الزجاجية.

A glass panel of a skyscraper fell to the ground when a journalist was doing a live report in Shenzhen, China. #TyphoonMangkhut pic.twitter.com/BalvOhawP2 — China Xinhua News (@XHNews) September 19, 2018

​

وسقط اللوح الزجاجي على بعد بضعة أمتار من صحفي كان يبث تقريرا مصورا على الهواء مباشرة لتغطية مستجدات إعصار مانجوت.

وصرح عاملون في موقع الحادث بأن لوحا زجاجيا آخر كان قد سقط في وقت سابق، وأنهم كانوا يتوقعون سقوط ألواح أخرى من ناطحة السحاب ذاتها، وهو ما حدث أمام الكاميرات على الهواء مباشرة.