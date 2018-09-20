ما تفاصيل الموعد السري بين جولي وبراد بيت

لا يزال العديد من المعجبين بواحدة من أكثر العلاقات استقرارا في فترة معينة بين أزواح هوليوود، على أمل في استعادة الروابط العلاقة الأسرية بين النجمين.
وتم تفسير قرار النجمة الهوليودية قراراها، برغبتها في خلق بيئة أكثر راحة وسلمية للأطفال.
وتجدر الإشارة إلى الدعوة القضائية بين الزوجين دخلت عامها الثاني. كون أنجلينا جولي وبراد بيت لم يستطيعوا الاتفاق على حضانة الأطفال وبعض قضايا الملكية.
وفي وقت سابق، قررت المحكة أنه يمكن لبراد بيت أن يرى أطفاله لمدة 4 ساعات كل يومين خلال أيام الدراسة، و12 ساعة كل يومين خلال أيام العطلة. واتفق النجمان في آخر اجتماع لهما على الامتثال لقرار المحكمة.
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