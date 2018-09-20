بالفيديو... استقبال طائرة سعودية بالمياه عند وصولها مطار دبي الدولي

احتفل المطار باليوم الوطني السعودي الـ88، فور وصول الطائرة إلى المطار بالتحية المائية التقليدية.
وظهرت الطائرة في مقطع فيديو نشره "مصدر" الإماراتي، لحظة رش المياه على الطائرة فور وصولها المطار.
مطار #دبي الدولي يستقبل رحلة الخطوط #السعودية بالتحية المائية التقليدية بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي #اليوم_الوطني88 #عزكم_عزنا #مصدر_للأخبار pic.twitter.com/TBVlpHz5ze— مصدر (@MSDAR_NEWS) September 20, 2018
وتشارك دبي في الاحتفال باليوم الوطني الـ88؛ تعزيزا لعلاقات التعاون الأخوية وروابط المحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وخصصت دبي ختما خاصا بمناسبة اليوم الوطني، عند استقبال السعوديين في مطار دبي الدولي، على أن يستمر الاحتفال حتى الأحد القادم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)