بالفيديو... استقبال طائرة سعودية بالمياه عند وصولها مطار دبي الدولي

استقبل مطار دبي الدولي، اليوم الخميس، رحلة للخطوط الجوية السعودية، على طريقته الخاصة.

احتفل المطار باليوم الوطني السعودي الـ88، فور وصول الطائرة إلى المطار بالتحية المائية التقليدية.

وظهرت الطائرة في مقطع فيديو نشره "مصدر" الإماراتي، لحظة رش المياه على الطائرة فور وصولها المطار.

​وتشارك دبي في الاحتفال باليوم الوطني الـ88؛ تعزيزا لعلاقات التعاون الأخوية وروابط المحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وخصصت دبي ختما خاصا بمناسبة اليوم الوطني، عند استقبال السعوديين في مطار دبي الدولي، على أن يستمر الاحتفال حتى الأحد القادم.