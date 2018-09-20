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23:10 20 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الفنانة بشرى من مهرجان الجونة السينمائي

    الفنانة بشرى تكشف لـ"سبوتنيك" أسباب تطور مهرجان الجونة السينمائي

    © Sputnik . abdallah mohammad
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    قالت الفنانة بشرى، رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس، إن المهرجان تضمن في نسخته الحالية العديد من الأشياء الجديدة التي جاء أبرزها الحضور الجماهيري الكثيف.

    وتابعت بشرى في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، ردا على سؤال لماذا تطور مهرجان الجونة عن النسخ السابقة، أجابت: تعلمنا من الأخطاء، ونجاح النسخة الأولى هي أكبر أسباب نجاح المهرجان وخروجه بالصورة التي ظهر عليها الآن".
    وأضافت "سنقوم بتكريم الراحلين أمثال الفنان الكبير جميل راتب ويوسف شاهين، وكذلك فنانين عالميين وعرب أمثال سليفستر ستالون، وكلايف أون، والمنتجة التونسية درة بشوشة".

    المؤتمر الصحفي للإعلان عن مهرجان الجونة السينمائي
    © Sputnik / ahmed badr
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    ويعرض المهرجان 18 فيلما خارج المسابقة الرسمية، و23 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، و12 فيلما بمسابقة الأفلام التسجيلية، و15 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية، ليتجاوز العدد الإجمالي للأفلام المعروضة هذا العام 80 فيلما تم ترجمة النسبة الأكبر منها.

    ويعقد ضمن فعاليات المهرجان لقاءات مع المخرجين والمنتجين وأبطال هذه الأفلام، في محاولة لتعزيز فرص أكبر للجمهور المتعطش للسينما لمشاهدة نجوم الفن وصناع السينما وهم يتحدثون عن أعمالهم وتجاربهم الفنية.

    وتضم لجنة تحكيم المهرجان 16 سينمائيا من مختلف تخصصات صناعة السينما ليكونوا أعضاء لجان مسابقات كل من الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية، والأفلام القصيرة.

    وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج الكرواتي سيدومير كولر، صاحب الفيلم المتوج  بالأوسكار"أرض لا أحد" رئيسا وتضم في عضويتها الكاتب الإيطالي كارلو شاتريان، والمخرج وكاتب السيناريو السريلانكي فيموكتي جاياسوندارا، والفنان والمنتج المغربي أحمد المعنوني، والفنان الفلسطيني الذي رشح لجائزة الجولدن جلوب علي سليمان، والمخرجة الجورجية أنا أوروشادزه، والنجمة منى زكي".

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