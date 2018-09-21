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10:18 21 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مقدمة البرامح اللبنانية ريا أبي راشد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018

    إطلالات نجوم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني (صور)

    © Sputnik . Abdallah Hemeid
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    تألق العديد من نجوم ونجمات الفن العربي، على السجادة الحمراء، مساء أمس، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثانية.

    وكان من أبرز النجوم الذين حضروا حفل الافتتاح، الممثل المصري، عادل إمام، والممثلات المصريات، نادية الجندي، ويسرا، وليلى علوي، ومنى زكي، وهنا شيحة، وياسمين صبري، وياسمين رئيس، وريهام عبد الغفور، والمطربة اللبنانية، مايا دياب، والممثل المصري، شريف منير، والممثل السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي.

    ويعرض "سبوتنيك" مجموعة من أبرز إطلالات الفنانين، خلال افتتاح الجونة السينمائي الثاني: 

    • الممثلة المصرية إنجي المقدم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثلة المصرية إنجي المقدم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثلة المصرية دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثلة المصرية دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • مقدمة البرامج المصرية منى الشاذلي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      مقدمة البرامج المصرية منى الشاذلي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثلة المصرية جميلة عوض في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثلة المصرية جميلة عوض في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثلة المصرية يسرا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثلة المصرية يسرا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثل المصري أحمد داوود وزوجته الممثلة علا رشدي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثل المصري أحمد داوود وزوجته الممثلة علا رشدي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثل والسيناريست المصري عباس أبو الحسن في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثل والسيناريست المصري عباس أبو الحسن في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثلة المصرية روجينا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثلة المصرية روجينا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثلة المصرية نادية الجندي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثلة المصرية نادية الجندي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثل المصري شريف منير وزوجته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثل المصري شريف منير وزوجته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثلة المصرية منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثلة المصرية منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثلة المصرية غادة عادل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثلة المصرية غادة عادل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثل اللبناني مكسيم خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      الممثل اللبناني مكسيم خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي في افتتاح دورته الثانية، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي في افتتاح دورته الثانية، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • رجل الأعمال المصري سميح ساويرس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      رجل الأعمال المصري سميح ساويرس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • مقدمة البرامح اللبنانية ريا أبي راشد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      مقدمة البرامح اللبنانية ريا أبي راشد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الممثل المصري الكوميدي خالد منصور وزوجته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أبلول 2018
      الممثل المصري الكوميدي خالد منصور وزوجته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أبلول 2018
      © Sputnik . Abdallah Hemeid
    • الفنانة بشرى من مهرجان الجونة السينمائي
      الفنانة بشرى من مهرجان الجونة السينمائي
      © Sputnik . abdallah mohammad
    • دينا الشربيني
      دينا الشربيني
      © Sputnik . Abdallah Mohammad
    • أروى
      أروى
      © Sputnik . abdallah mohammed
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    © Sputnik . Abdallah Hemeid
    الممثلة المصرية إنجي المقدم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مهرجان الجونة السينمائي, مهرجان الجونة, سينما, أفلام, سميح ساويرس, منى زكي, منى الشاذلي, دينا الشربيني, نجيب ساويرس, نادية الجندي, ليلى علوي, يسرا, عادل إمام, مصر
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