إطلالات نجوم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني (صور)

وكان من أبرز النجوم الذين حضروا حفل الافتتاح، الممثل المصري، عادل إمام، والممثلات المصريات، نادية الجندي، ويسرا، وليلى علوي، ومنى زكي، وهنا شيحة، وياسمين صبري، وياسمين رئيس، وريهام عبد الغفور، والمطربة اللبنانية، مايا دياب، والممثل المصري، شريف منير، والممثل السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي.
ويعرض "سبوتنيك" مجموعة من أبرز إطلالات الفنانين، خلال افتتاح الجونة السينمائي الثاني:
- الممثلة المصرية إنجي المقدم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثلة المصرية دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- مقدمة البرامج المصرية منى الشاذلي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثلة المصرية جميلة عوض في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثلة المصرية يسرا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثل المصري أحمد داوود وزوجته الممثلة علا رشدي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثل والسيناريست المصري عباس أبو الحسن في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثلة المصرية روجينا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثلة المصرية نادية الجندي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثل المصري شريف منير وزوجته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثلة المصرية منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثلة المصرية غادة عادل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثل اللبناني مكسيم خليل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي في افتتاح دورته الثانية، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- رجل الأعمال المصري سميح ساويرس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- مقدمة البرامح اللبنانية ريا أبي راشد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الممثل المصري الكوميدي خالد منصور وزوجته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أبلول 2018© Sputnik . Abdallah Hemeid
- الفنانة بشرى من مهرجان الجونة السينمائي© Sputnik . abdallah mohammad
- دينا الشربيني© Sputnik . Abdallah Mohammad
- أروى© Sputnik . abdallah mohammed
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