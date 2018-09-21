إطلالات نجوم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني (صور)

تألق العديد من نجوم ونجمات الفن العربي، على السجادة الحمراء، مساء أمس، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثانية.

وكان من أبرز النجوم الذين حضروا حفل الافتتاح، الممثل المصري، عادل إمام، والممثلات المصريات، نادية الجندي، ويسرا، وليلى علوي، ومنى زكي، وهنا شيحة، وياسمين صبري، وياسمين رئيس، وريهام عبد الغفور، والمطربة اللبنانية، مايا دياب، والممثل المصري، شريف منير، والممثل السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي.

ويعرض "سبوتنيك" مجموعة من أبرز إطلالات الفنانين، خلال افتتاح الجونة السينمائي الثاني: