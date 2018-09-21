شاهد... أكثر فساتين صدمت "السوشيال ميديا" من مهرجان الجونة السينمائي

ومن بين الفنانات اللاتي نلن انتقادات على ظهورهن الجريء، الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، التي ارتدت فستانا أبيض اللون يكشف عن بطنها، خاصة وأنها اشتهرت من تجسيد أدوار محافظة.
ريهام عبد الغفور pic.twitter.com/yidVFsfbnt— عشاق الفنانات (@MADO_200) September 20, 2018
وغرد مغرد: "معرفش ليه محدش نشر صور فستان ريهام عبد الغفور مع ان المرادي الفستان مفتوح من عند بطنها معرفش ازعل ولا افرح أن كراش فتره اعدادي وثانوي ملابسها عماله تتجرأ مع الوقت".
معرفش ليه محدش نشر صور فستان ريهام عبد الغفور مع ان المرادي الفستان مفتوح من عند بطنها— Mr. ZAKARIA (@Zeko_FU) September 21, 2018
معرفش ازعل ولا افرح ان كراش فتره اعدادي وثانوي ملابسها عماله تتجرأ مع الوقت
بينما غردت أخرى: "اه والله ولا ريهام عبد الغفور هي ليه تعبه نفسها ومغطيه حاجه فيها".
اه والله ولا ريهام عبد الغفور هي ليه تعبه نفسها ومغطيه حاجه فيها— Sunfora (@YoraAdel2) September 20, 2018
كذلك نالت الممثلة المصرية، دينا الشربيني، انتقادات واسعة على فستانها الذي أطلت به في مهرجان الجونة السينمائي الثاني.
مالحوت زي القمر اهو ولا اي هرى وخلاص❤️❤️❤️— Samar Hashaad (@HashaadSamar) September 20, 2018
#دينا_الشربينى pic.twitter.com/4PoRGXjv5u
وغردت مغرد: "دينا الشربيني كان ممكن تكون حلوة جدا لو اختارت فستان حلو بس".
دينا الشربيني كان ممكن تكون حلوة جدا لو اختارت فستان حلو بس— Lames Youssef (@Messa_Joe) September 21, 2018
ومنحت مغردة آخرى لقب "أسوأ إطلالة" لدينا الشربيني.
#دينا_الشربينى تفوز بأسوء اطلالة— شيكابالا آل الشيخ ❤️ (@elzmalkwya) September 21, 2018
وغردت أخرى: "هي دينا الشربيني جميلة ومعملتش حاجة مروعة تتهاجم عليها. بس الفستان بشع فعلا وعادي السف عليه".
هي دينا الشربيني جميلة ومعملتش حاجة مروعة تتهاجم عليها. بس الفستان بشع فعلا وعادي السف عليه. متبقوش قفوشين كده يا جمهور الهضبة:D— Esraa Mohamed (@Esraa_Mohamed9) September 21, 2018
وكتبت أخرى: "ماتنساش دينا الشربيني كمان اطلاله فاشله بكل حاجة".
ماتنساش دينا الشربيني كمان— هاجر (@Hajr1122Hajr) September 21, 2018
اطلاله فاشله بكل حاجة 😕
أيضا نالت الممثلة المصرية، غادة عادل، نصيبا وافرا من الانتقادات، بسبب إطلالتها في افتتاح المهرجان.
غاده عادل 💙 pic.twitter.com/gQtEkKJ2c1— typing💝🇹🇷 (@Aya5473) September 20, 2018
وكتبت مغردة: "غادة عادل مش حلوة النهاردة".
غادة عادل مش حلوة النهاردة 🙈🏃🏻♀️🏃🏻♀️🏃🏻♀️— Heba Fawzy El-Masry (@HebaFawzy83) September 20, 2018
وغردت أخرى: "الفستان اللي مش عاجبني في المهرجان فستان غادة عادل.. أنا بحبها وبجد زعلانة الفستان مش لايق عليها خالص ومدفعش فيه 1000 جنيه".
الفستان اللي مش عاجبني في المهرجان فستان غادة عادل.. أنا بحبها وبجد زعلانة الفستان مش لايق عليها خالص ومدفعش فيه 1000 جنيه.— غَادَة (@Ghadamahmoud_) September 21, 2018
يعني القالب حلو بس اللبس عجيب😂
وكتبت أخرى: "فستان غادة عادل كارثة! ميلقش بيها ولا بسنها. فستان مرخصها جدا".
فستان غادة عادل كارثة! ميلقش بيها ولا بسنها. فستان مرخصها جداً— Dina Nasser (@DinaNasser) September 21, 2018
يذكر أن هذا هو الظهور الأول لغادة عادل، بعد طلاقها من المنتج والمخرج مجدي الهواري.
أيضا، نالت إطلالة الممثل المصري، عمرو سعد، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصفيفة شعر إفريقية، والتي قد تكون جزء من تحضيره لعمل فني جديد.
عمرو سعد في الجونه😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/3je71LuqWT— Êšřaa💔 (@aa98738459) September 21, 2018
عمرو سعد #ستانلي ستايل 😄🤙 pic.twitter.com/7PQYDcGsEJ— Mohamed Eldeeb (@MDEBO10) September 21, 2018
عمرو سعد من #مهرجان_الجونه السينمائي#GFF18 pic.twitter.com/82VstxRf02— أخبارك.نت (@akhbarak) September 20, 2018
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