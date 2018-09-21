شاهد... أكثر فساتين صدمت "السوشيال ميديا" من مهرجان الجونة السينمائي

أثارت إطلالات بعض النجمات في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس، جدلا واسعا بين زوار مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها جريئة إلى حد كبير.

ومن بين الفنانات اللاتي نلن انتقادات على ظهورهن الجريء، الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، التي ارتدت فستانا أبيض اللون يكشف عن بطنها، خاصة وأنها اشتهرت من تجسيد أدوار محافظة.

ريهام عبد الغفور pic.twitter.com/yidVFsfbnt — عشاق الفنانات (@MADO_200) September 20, 2018

وغرد مغرد: "معرفش ليه محدش نشر صور فستان ريهام عبد الغفور مع ان المرادي الفستان مفتوح من عند بطنها معرفش ازعل ولا افرح أن كراش فتره اعدادي وثانوي ملابسها عماله تتجرأ مع الوقت".

معرفش ليه محدش نشر صور فستان ريهام عبد الغفور مع ان المرادي الفستان مفتوح من عند بطنها

معرفش ازعل ولا افرح ان كراش فتره اعدادي وثانوي ملابسها عماله تتجرأ مع الوقت — Mr. ZAKARIA (@Zeko_FU) September 21, 2018

بينما غردت أخرى: "اه والله ولا ريهام عبد الغفور هي ليه تعبه نفسها ومغطيه حاجه فيها".

اه والله ولا ريهام عبد الغفور هي ليه تعبه نفسها ومغطيه حاجه فيها — Sunfora (@YoraAdel2) September 20, 2018

​كذلك نالت الممثلة المصرية، دينا الشربيني، انتقادات واسعة على فستانها الذي أطلت به في مهرجان الجونة السينمائي الثاني.

مالحوت زي القمر اهو ولا اي هرى وخلاص⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

#دينا_الشربينى pic.twitter.com/4PoRGXjv5u — Samar Hashaad (@HashaadSamar) September 20, 2018

وغردت مغرد: "​دينا الشربيني كان ممكن تكون حلوة جدا لو اختارت فستان حلو بس".

دينا الشربيني كان ممكن تكون حلوة جدا لو اختارت فستان حلو بس — Lames Youssef (@Messa_Joe) September 21, 2018

​ومنحت مغردة آخرى لقب "أسوأ إطلالة" لدينا الشربيني.

#دينا_الشربينى تفوز بأسوء اطلالة — شيكابالا آل الشيخ ❤️ (@elzmalkwya) September 21, 2018

​وغردت أخرى: "هي دينا الشربيني جميلة ومعملتش حاجة مروعة تتهاجم عليها. بس الفستان بشع فعلا وعادي السف عليه".

هي دينا الشربيني جميلة ومعملتش حاجة مروعة تتهاجم عليها. بس الفستان بشع فعلا وعادي السف عليه. متبقوش قفوشين كده يا جمهور الهضبة:D — Esraa Mohamed (@Esraa_Mohamed9) September 21, 2018

​وكتبت أخرى: "ماتنساش دينا الشربيني كمان اطلاله فاشله بكل حاجة".

ماتنساش دينا الشربيني كمان

اطلاله فاشله بكل حاجة 😕 — هاجر (@Hajr1122Hajr) September 21, 2018

​أيضا نالت الممثلة المصرية، غادة عادل، نصيبا وافرا من الانتقادات، بسبب إطلالتها في افتتاح المهرجان.

​وكتبت مغردة: "غادة عادل مش حلوة النهاردة".

غادة عادل مش حلوة النهاردة 🙈🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️ — Heba Fawzy El-Masry (@HebaFawzy83) September 20, 2018

​وغردت أخرى: "الفستان اللي مش عاجبني في المهرجان فستان غادة عادل.. أنا بحبها وبجد زعلانة الفستان مش لايق عليها خالص ومدفعش فيه 1000 جنيه".

الفستان اللي مش عاجبني في المهرجان فستان غادة عادل.. أنا بحبها وبجد زعلانة الفستان مش لايق عليها خالص ومدفعش فيه 1000 جنيه.



يعني القالب حلو بس اللبس عجيب😂 — غَادَة (@Ghadamahmoud_) September 21, 2018

​وكتبت أخرى: "فستان غادة عادل كارثة! ميلقش بيها ولا بسنها. فستان مرخصها جدا".

فستان غادة عادل كارثة! ميلقش بيها ولا بسنها. فستان مرخصها جداً — Dina Nasser (@DinaNasser) September 21, 2018

​يذكر أن هذا هو الظهور الأول لغادة عادل، بعد طلاقها من المنتج والمخرج مجدي الهواري.

أيضا، نالت إطلالة الممثل المصري، عمرو سعد، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصفيفة شعر إفريقية، والتي قد تكون جزء من تحضيره لعمل فني جديد.