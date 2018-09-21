رئيس "آبل" يدافع عن "عيب آيفون الخطير" (فيديو)

دافع رئيس شركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، عن واحد من أبرز عيوب هواتف "آيفون" الحديثة، والذي ظل يشكو منه عدد كبير من مستخدميه منذ العام الماضي تحديدا.

وأكد كوك في مقابلة له مع برنامج "غود مورننغ أمريكا"، الثلاثاء، أن أسعار "آيفون" أصبحت باهظة الثمن، لأنها أصبحت تحل محل معظم الأدوات والأجهزة الأخرى، التي قد يحتاج إليها مستخدمو الأجهزة الذكية، والتي اعتادوا إنفاق المال عليها.

وأضاف أن الهاتف أصبح بديلا للكاميرا الرقمية، ما جعل المستهلك ليس في حاجة إلى أن يحمل كاميرا رقمية منفصلة بعد الآن، بالإضافة إلى أن الأجهزة حلت محل كاميرا الفيديو ومشغل الموسيقى، وأن الهواتف أصبحت البديل بكل هذه الأجهزة المختلفة، معتقدا أن "الابتكار والتطوير يستحقان إنفاق المال عليهما".

وتابع تيم كوك: "إن الطريقة التي يدفع بها معظم الناس مقابل ذلك، كما تبين، هي عن طريق عقود شركات خدمات المحمول، إذ يدفعون الكثير كل شهر، لذلك إذا نظرت حتى إلى الهاتف الذي يزيد سعره عن 1000 دولار أمريكي، فإن معظم الناس يدفعون حوالي 30 دولار أمريكي في الشهر، أي حوالي دولار واحد في اليوم".

FULL INTERVIEW: @RobinRoberts is with @tim_cook to talk about the brand new iPhone and Apple Watch--plus they love the new Memoji feature. https://t.co/0wZJnpowI9 pic.twitter.com/BpDyoANSES — Good Morning America (@GMA) September 18, 2018

​وأثارت شركة "آبل" جدلا واسعا في العام الماضي 2017، بعدما أطلقت أغلى هاتف "آيفون" في تاريخها، وهو "آيفون إكس"، البالغ سعره 1000 دولار أمريكي.

وأعلنت "آبل"، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، عن هواتفها الجديدة، "آيفون إكس إس"، و"آيفون إكس إس ماكس" الذي يتراوح سعره بين 1100 دولار و1500 دولار، و"آيفون إكس آر".