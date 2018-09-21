إليسا تتحدث مجددا عن "السرطان"

بعدما صرحت إليسا في شهر أغسطس/آب الماضي، عن شفائها من مرض السرطان، عادت الممثلة اللبنانية تتحدث، اليوم الجمعة، وبحزن عن المرض، الذي يودي بحياة الملايين حول العالم.

وغردت إليسا، اليوم الجمعة، عن أعداد المرضى الذين يصارعون مرض السرطان في لبنان، بحسب بيانات وزير الصحة اللبناني، غسان حاصباني.

وأشارت إليسا، بحسب حاصباني، إلى أن هناك الآلاف بداخل لبنان يكافحون مرض السرطان، ونصحت متابعيها ومعجبيها بضرورة الكشف المبكر بشأن الإصابة به، من أجل سهولة القضاء عليه.

كما شددت إليسا على متابعيها باتخاذ الإجراءات الوقائية من البيئة، لافتة إلى أن التلوث من أبرز العوامل المسببة للإصابة بالسرطان.

Cancer has hit new records in Lebanon sadly. The minister of health is talking about thousands of patients. Fighting cancer is difficult yet so important. Check yourselves regularly and remember to protect the environment. Pollution is the first cause of cancers — Elissa (@elissakh) September 21, 2018

​وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه، من خلال أغنيتها الجديدة المصورة "إلى كل اللي بيحبوني"، من ألبومها الغنائي الجديد بنفس الاسم، من إنتاج شركة "روتانا".

وعرض الفيديو مشاهد من سقوط إليسا في حفل دبي، في 3 فبراير/ شباط الماضي، في إشارة إلى أنها كانت متعبة من المرض.

وبمجرد إعلانها عن الخبر، سارع العديد من أصدقاء إليسا من الفنانين بتهنئتها بالشفاء من المرض الخطير، ومنهمأحلام، وشيرين عبد الوهاب، والإعلامي اللبناني نيشان ونادين نسيب نجيم.

ولكن طمأنت إليسا جمهورها في ختام الأغنية، وأعلنت أنها شفيت من المرض، داعية النساء إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.