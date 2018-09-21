إحصائية عن المدن الأخطر في العالم ومدينة خليجية الأكثر أمنا

وحلل الخبراء في موقع "نومبيو" مستوى الجريمة في 327 مدينة في العالم، وأعلنوا أن العاصمة الإماراتية أبو ظبي هي الأكثر أمنا، حيث يبلغ فيها معدل الجريمة 13.63%، ومعدل الأمن 86.37%.
وحلت العاصمة السورية دمشق في المركز 287 في القائمة المكونة من 327 مدينة حيث بلغ معدل الجريمة فيها 64.64%، طرابلس الليبية في المركز 269 بمعدل جريمة بلغ 59.60%، والقاهرة في المركز 252.
وتعتبر مدينة سان بيدرو سولا في هندوراس أخطر مدينة في العالم بمعدل جريمة يصل إلى 85.18%.
وبحسب الموقع نفسه فقد احتلت أبو ظبي المركز الأول في العام 2017 أيضا، كأكثر مدينة آمنة في العالم.
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