إحصائية عن المدن الأخطر في العالم ومدينة خليجية الأكثر أمنا

نشر موقع معني بمقارنة إحصائيات معدل الجريمة في العالم، قائمة بأكثر المدن خطرا، وأكثرها أمنا لعام 2018.

وحلل الخبراء في موقع "نومبيو" مستوى الجريمة في 327 مدينة في العالم، وأعلنوا أن العاصمة الإماراتية أبو ظبي هي الأكثر أمنا، حيث يبلغ فيها معدل الجريمة 13.63%، ومعدل الأمن 86.37%.

© AFP 2018 / Greg Baker مدينة عربية تتصدر قائمة المدن الـ10 الأكثر تلوثا على سطح الأرض

وتلت أبو ظبي في القائمة مدينة عربية خليجية أخرى وهي العاصمة القطرية الدوحة بمعدل جريمة بلغ 14.48%، ثم مدينة بازيل السويسرية 16.01%، تبعتها مدينة كيبك في كندا 16.43%، ثم مدينة أوساكا في اليابان 16.77%، تلتها مدينة طوكيو اليابانية أيضا 16.86%.

وحلت العاصمة السورية دمشق في المركز 287 في القائمة المكونة من 327 مدينة حيث بلغ معدل الجريمة فيها 64.64%، طرابلس الليبية في المركز 269 بمعدل جريمة بلغ 59.60%، والقاهرة في المركز 252.

وتعتبر مدينة سان بيدرو سولا في هندوراس أخطر مدينة في العالم بمعدل جريمة يصل إلى 85.18%.

وبحسب الموقع نفسه فقد احتلت أبو ظبي المركز الأول في العام 2017 أيضا، كأكثر مدينة آمنة في العالم.