مدير مهرجان الجونة: 75% من الأفلام المشاركة في المهرجان دولية

صرح انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن هناك العديد من الأشياء الجديدة التي يقدمها المهرجان في دورته الثانية.

وقال التميمي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إنه للمرة الأولى يقام احتفال كبير بالمخرج المصري يوسف شاهين، بالإضافة للمعارض الفنية، كما أن المهرجان يستمر هذا العام لتسعة أيام وليس ثمانية أيام، ما يعني فرصة أكبر لعرض عدد أكبر من الأفلام، وضيوف أكثر.

وأشار التميمي إلى أن مستوى الضيوف هذا العام أعلى، كما أن الاهتمام العالمي بالمهرجان أكبر، والطريقة التي يتعامل بها الموزعون والمنتجون أكثر راحة، منوها إلى أن نحو 75% من الأفلام المشاركة في المهرجان دولية والباقي عربي.

في سياق آخر، حرص القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثانية، أمس الخميس، على تأبين الممثل المصري، جميل راتب، على الرغم من أن الوقت لم يسعفهم لتقديم تكريم يليق بمكانته الفنية.

وطلبت رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الممثلة المصرية بشرى من حاضري حفل افتتاح المهرجان، الوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل جميل راتب.