منتج فيلم "يوم الدين" يكشف كيفية صناعة فيلم ناجح

وأشار حفظي إلى أن الفيلم "بسيط وسهل ما يجعله مقبولا لدى الجمهور وهذا ما يتمناه".
تم اختيار فيلم #يوم_الدين ليكون فيلم افتتاح الدورة الثانية لـ #مهرجان_الجونة_السينمائي @Yomeddine pic.twitter.com/Lps7zGmC48— Cinema Guide (@CinemaGuide) September 20, 2018
وأعلن حفظي أن "الفيلم سيعرض على الجمهور خلال الأيام القادمة في دور العرض السينمائي".
وعن سؤاله كيف يمكن أن يصل الفيلم المصري للعالمية، قال حفظي، إن "اختيار الموضوع والممثلين والأدوات وتعامل المخرج وأسلوب المحاكاة وطريقة العرض في المهرجانات والتخطيط الأمثل يؤدي إلى فيلم ناجح".
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