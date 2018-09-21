منتج فيلم "يوم الدين" يكشف كيفية صناعة فيلم ناجح

قال منتج فيلم "يوم الدين"، محمد حفظي "إن وجود الفيلم ومشاركته ضمن أفلام مهرجانات كبرى يعطيه دفعة كبيرة تسويقيا في التوزيع وهي لا تقل أهمية عن العرض الجماهيري بل هي بداية لنجاحه".

وأشار حفظي إلى أن الفيلم "بسيط وسهل ما يجعله مقبولا لدى الجمهور وهذا ما يتمناه".

وأعلن حفظي أن "الفيلم سيعرض على الجمهور خلال الأيام القادمة في دور العرض السينمائي".

وعن سؤاله كيف يمكن أن يصل الفيلم المصري للعالمية، قال حفظي، إن "اختيار الموضوع والممثلين والأدوات وتعامل المخرج وأسلوب المحاكاة وطريقة العرض في المهرجانات والتخطيط الأمثل يؤدي إلى فيلم ناجح".