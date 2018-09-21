حدث تاريخي تشهده السعودية لأول مرة

شهدت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا لأول مرة منذ تأسيس المملكة.

ظهر وجه نسائي لأول مرة على شاشة قناة السعودية في المملكة، لتقديم نشرة أخبار التاسعة، مساء اليوم الجمعة.

كان أداء بنت الوطن #وئام_الدخيل (@WeamAlDakheel) جداً مميز من ناحية التركيز والحضور الذهني وحسن مخارج الحروف 👍



أتمنى لها المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتها الإعلامية مع قناة الوطن (@saudiatv) 🇸🇦 pic.twitter.com/03UwZRNkaB — ريان الجدعاني (@raljidani) September 20, 2018

وتعتبر وئام الدخيل أول سعودية تقدم نشرة أخبار في التلفزيون السعودي منذ تأسيسه عام 1962.

@WeamAlDakheel

مذيعتنا #وئام_الدخيل سعيدين بمشاهدتك كأخبارية على #قناة_السعودية

اطلالتك الاولى ولله الحمد

قوية — ثابته — متمكنه بنجاح✅

تمنياتي لك التوفيق الدائم في مسيرتك

على شاشة الوطن الحبيب. pic.twitter.com/wAeE8zjhW2 — محمد بن عبدالعزيز (@bo_rad) September 21, 2018

وأثار ظهور وئام الدخيل حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال مغرد إن إطلالتها ثابتة ومتمكنة.

#وئام_الدخيل



اما قصيميه ماصدق؟؟

القصمان متشددين ومحافظين

وهم منبع الصحوه والتدين



عموما موفقه 😊 — الشيماء (@07__sh) September 21, 2018

واعتبرهتها مغردة أنها نموذج لنجاح المرأة السعودية المجتهدة، فيما أبدت أخرى استغرابها من كون وئام من عائلة متشددة.

وقال مغردون إنها دخلت التاريخ كأول مذيعة تقدم الأخبار في القناة الأولى السعودية، حين ظهرت مع الإعلامي السعودي عمر النشوان.