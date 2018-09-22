مخرج تونسي يتحدث لـ"سبوتنيك"عن تجربته في مهرجان الجونة السينمائي

قال المخرج التونسي محمد بن عطية، إنه يشارك في مهرجان الجونة السينمائي للمرة الأولى بفيلم "ولدي".

وأضاف بن عطية، أنه شارك بهذا الفيلم في مهرجان كان السينمائي من قبل وكان متشوق لحضور مهرجان الجونة السينمائي ليطلع المصريين والعالم العربي على ما وصلت إليه السينما التونسية من تطور.

وحول عدم انتشار السينما التونسية في العالم العربي، أوضح بن عطية في تصريح خاص لـ " سبوتنيك "، أن تونس كانت تنتج 3 أفلام في السنة ولكن الأن تنتج 16 فيلم وبجودة عالية ما يساعد على انتشارها بصورة أفضل عن السابق.

وأوضح المخرج التونسي أن السينما التونسية استفادت كثيرا من المشاركة في مهرجان كان الذي يتمتع بشهرة عاليمة مما يتيح الفرصة لألقاء الضوء على الأعمال التونسية المتميزة.

وعن كيفية وصول السينما العربية للعالمية، يرى بن عطية أن السينما العربية في تطور مستمر وأن الأمور تسير إلى الأفضل.

وفي النهاية عبر المخرج التونسي عن سعادته بالأجواء التي أحاطت بالضيوف، مشيدا بالتنظيم المتميز للمهرجان.

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم "ولدي" كان في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ويحكي الفيلم قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيرا بالتحسن، يختفي فجأة.