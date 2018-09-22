تسجيل
03:19 22 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    دار السينما

    تعرف على أبرز أفلام مهرجان الجونة السينمائي ليوم السبت

    © Fotolia / Peych_p
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتواصل فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، إذ تعرض اليوم السبت 22 سبتمبر/أيلول عدة أفلام مميزة منها الفيلم السوري "عندما أضعت ظلي" ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الساعة الـ6:30 مساء بقاعة أوديماكس.

    الفيلم الحاصل على جائزة أفضل عمل فني أول لمخرجته سؤدد كنعان بمهرجان فينيسيا، يرصد جانبا شديد المأساة لـمرأة سورية "سناء" ليس لديها أي اهتمامات سياسية فهي تهتم بطفلها ذو الـ9 سنوات، وزوج غائب يعمل في السعودية، لكنها تخرج بحثا عن أسطوانة غاز بعد أزمة شديدة تصيب مدينتها، وفي الطريق الممتد والبعيد عن منزلها تمر بأشخاص فقدوا ظلالهم وبقبور في الحدائق وأشجار زيتون محروقة.

    الممثلة المصرية دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018
    © Sputnik . Abdallah Hemeid
    شاهد... أكثر فساتين صدمت "السوشيال ميديا" من مهرجان الجونة السينمائي
    مواقف صعبة تعيشها الأم التي تعمل صيدلانية، ورصد لتفاصيل من المعاناة السورية اليومية والقتل الوحشي والاتهامات بغياب الضمير وانتشار الجشع، ونقص الطعام والأدوية والأخلاق أيضا، ومشاهد لآثار الحرب والدمار، وحفر القبور بجانب المنازل لدفن الضحايا من الثوار.

    وفي نفس قاعة السينما يعرض الفيلم الإيطالي "دوجمان" الساعة الـ9:15 مساء، ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة، والفيلم فازت بطله مارشيلو فونتي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان "كان"، كما حصل الكلب الذي يظهر في الفيلم على جائزة سعفة الكلب غير الرسمية في المهرجان، وهو من إخراج ماتيو جارونى.

    تستند أحداثه إلى وقائع حقيقة، إذ تدور قصته حول مربي كلاب يدعي "مارشيلو" يجد نفسه متورطًا في عالم الجريمة بسبب "سيمون" بطل الملاكمة السابقة الذي يسيطر على الحي الذي يسكن فيه "مارشيلو" ويدخل السجن، ويتحول من إنسان مسالم إلى شخص تملؤه مشاعر الانتقام، من أجل استعادة كرامته.

    وفي الساعة الـ6:15 يعرض في سي سينما 1 فيلم "الحصادون" من جنوب أفريقيا والمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والفيلم للمخرج إتيين كالوس، وتدور أحداثه في جنوب أفريقيا بمنطقة حرقة، ومعقل منعزل لثقافة الأقلية الأفريقية ذات الأصول البيضاء، وفي تلك المقاطعة الزراعية المحافظة والمهووسة بالقوة والرجولة، يعتبر (يانو) فيها شخصا مختلفا لتكتمه عن البوح بمشاعره، وذات يوم تجلب والدته إلى البيت صبيا يتيما، وتطلب من (يانو) أن يجعل من ذلك الغريب شقيقا له.

    عادل إمام
    Youtub/pwqq
    موقف محرج لعادل إمام في افتتاح "الجونة السينمائي"... ماذا فعلت مايا دياب معه (فيديو)
    وجمهور المهرجان على موعد مع حكاية مؤلمة من سوريا بعنوان "عن الآباء والأبناء" تعرض في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، الساعة الـ6 مساء بقاعة سي سينما2، هذا الفيلم التسجيلي يقترب المشاهد أكثر من الصراع في سوريا والحرب الدائرة هناك، من خلال معايشة حقيقة لعائلة من أدلب يقودها الأب المنتمي لجبهة "النصرة"، والذي يحارب تحت شعارات الخلافة الإسلامية.

    اختلاف الفيلم عن معظم الأعمال التي تتحدث عن الصراع في سوريا، أن مخرجه طلال ديركي يحاول معرفة والإجابة عن سؤال وماذا بعد! وحاول أن يجدها من خلال أطفال الأب الصغار، الذين يتربون على نفس مبادئه، ويلتحقون بالتدريبات على أيدي عناصر متخصصة من الجماعات الدينية.

    دمار المدينة ودمار النفس قبلها، ودائرة لا تنتهي من الصراع، وحكايات من أرض الواقع، تنتهي بخروج غير متفائل للمخرج من المدينة، يصورها الشريط السينمائي في 139 دقيقة.

    وكان عرض أمس الجمعة 21 سبتمبر الفيلم المصري "يوم الدين" الذي حظي بإعجاب شديد من الحضور، وأيضا الفيلم التونسي "ولدي"، وأفلام "المذنب"، و"ديليلي في باريس" و"حرب باردة".

    ويعاد اليوم السبت عرض فيلم "يوم الدين" الساعة الـ9 مساء بقاعة سي سينما 1، و"المذنب" الساعة 3:15 عصرا في سي سينما 3، و"حرب باردة" الساعة 3:30 عصرا في قاعة أوديماكس، و"ولدي" الساعة 3:45 في سي سينما 1، كما يعاد عرض فيلم "ديليلي في باريس" الساعة 12:30 ظهرا في سي سينما1.

    انظر أيضا:

    مخرج تونسي يتحدث لـ"سبوتنيك"عن تجربته في مهرجان الجونة السينمائي
    مدير مهرجان الجونة: 75% من الأفلام المشاركة في المهرجان دولية
    رغم ضيق الوقت... "الجونة السينمائي" يكرم الراحل جميل راتب بهذه الطريقة (فيديو)
    شاهد... أكثر فساتين صدمت "السوشيال ميديا" من مهرجان الجونة السينمائي
    موقف محرج لعادل إمام في افتتاح "الجونة السينمائي"... ماذا فعلت مايا دياب معه (فيديو)
    إطلالات نجوم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني (صور)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار منوعات, فن, أفلام, سينما, مهرجان, مهرجان الجونة السينمائي, الجونة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    إحدى المشاركات في سباق YARKOcross Night Edition colour 2018 للألوان في مدينة ألماتي، كازاخستان 15 سبتمبر/ أيلول 2018
    من سعوديات في عمق البحر الأحمر إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك