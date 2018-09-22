السعودية تستورد ساعات بـ19 مليون دولار

وقالت صحيفة "الاقتصادية" إن المملكة احتلت المركز الـ 13 بين أكبر المستوردين الـ30 للساعات السويسرية في العالم، بعد أن بلغ إجمالي ما استوردته من ساعات سويسرية الشهر الماضي 18.7 مليون فرنك سويسري أي نحو 19 مليون دولار، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 14% مقابل 21.7 مليون فرنك في الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاءت الإمارات في المركز الـ 11، والكويت في الترتيب 21، وعُمان 23. بينما جاءت الإمارات في المركز الـ 11، والكويت في الترتيب 21، وعُمان في الـ 23.

وتحتل الدول الخليجية المركز الرابع بين أكبر المستوردين بين دول العالم، بعد هونج كونج والولايات المتحدة، والصين، وقبل بريطانيا، واليابان، وسنغافورة وألمانيا وإيطاليا، وكوريا الجنوبية وفرنسا، وإسبانيا، وروسيا، وكندا، وتركيا، وذلك عند جمع واردات الدول الخليجية الخمس معا، بخلاف البحرين التي لم تظهر في القائمة.

يذكر أن الساعات التي تقل قيمتها عن 500 فرنك أظهرت انخفاضا حادا في أغسطس/آب، سواء من حيث القيمة بـ 10.2% أو عدد القطع بـ 9.0%. لكن صادرات الساعات شهدت زيادة في قيمتها بنسبه 7.7%.