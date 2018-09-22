افتتاح مهرجان الجعة الأكثر شعبية في العالم (صور-فيديو)

تجمع الآلاف من الزوار بالزي التقليدي الألماني لحضور افتتاح مهرجان الجعة العالمي" أوكتوبرفست"، في دورته الـ185.

افتتح اليوم في مدينة ميونخ الألمانية مهرجان الجعة العالمي من قبل عمدة المدينة ديتر رايتر، وكما جرت العادات والتقاليد في المهرجان فإن أول برميل في المهرجان يفتح عن طريق إدخال صنبور في برميل الجعة، عن طريق المطرقة، واستطاع عمدة المدينة تنفيذ هذه المهمة من خلال ضربتين فقط، وفقا لموقع "دويتشه فيله".

ويستمر المهرجان لمدة أسبوعين، وتم تقديم أول كوب من الجعة لرئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر، والذي يتواجد للمرة الأولى في الخيمة التي تم افتتاح المهرجان فيها.

وتشرب الجعة في أكواب كبيرة معروفة باسم "ماس" في اللغة الألمانية، ويبلغ ثمن الكوب هذا العام 11.50 يورو.

ويصنف "أوكتوبرفست" كأكبر مهرجان للجعة في العالم من حيث عدد الزوار.

وفي عام 2007 م تم استهلاك 7 ملايين لتر من البيرة خلال الستة عشر يوما.

ويعتبر هذا المهرجان من أهم الفعاليات التي تقام في ألمانيا ويشارك فيه ستة ملايين شخص سنويا. والمهرجان جزء لايتجزأ من الحضارة البافارية، والذي يقام منذ العام 1810 م. وتشمل أنشطة المهرجان شرب البيرة، وتناول الطعام، والغناء والرقص.